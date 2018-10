Quienes serán juzgados ante la justicia serán el presidente del directorio de la firma, el ingeniero responsable técnico de la obra y el responsable de seguridad e higiene.

Según indicó el fiscal jefe Gustavo Herrera y la fiscal adjunta Analía Díaz, Rimsol fue contratada en julio de ese año por el Municipio de Catriel para realizar la obra de reemplazo de los colectores cloacales de las calles San Martín, Córdoba y General Roca.

Al menos cuatro meses después, alrededor de la 17.50, el trabajador fallecido descendió a la cámara cloacales de calles Rumania y Córdoba por orden sus sus superiores jerárquicos para inspeccionarla y observar las dimensiones del caño para efectuar un tapón y contener los efluentes.

Por una intoxicación de gas sulfhídrico, el hombre no salió y quedó inconsciente en el lugar. En su auxilio ingresaron otros cuatro operarios que sufrieron consecuencias de la intensa concentración y sólo pudieron ser rescatados del lugar por la ayuda de los vecinos y de la policía. La víctima, de apellido Malmoria, murió y los obreros que intentaron salvaron resultaron con lesiones graves.

En cuanto a los acusados, uno de ellos es el encargado de seguridad e higiene de Rimsol. La imputación se centra en que el hombre no tuvo en cuenta la situación de riesgo a la que se exponían los trabajadores, no capacitó al personal para evitar inconvenientes y no aportó los elementos de seguridad necesarios al personal.

La calificación legal del caso es homicidio culposo y lesiones graves culposas en un total de cuatro hechos. El fiscal adelantó que solicitarán una pena mayor a los tres años de prisión.

“Esta es una tragedia que se podría haber evitado si se tomaban las precauciones de ventilar las cámaras o si se les hubiera brindado los elementos de seguridad a las víctimas”, sostuvo Herrera al finalizar la audiencia de control de acusación.

