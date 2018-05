Investigan posible abuso de una joven de Fernández Oro

Según informaron desde la Fiscalía, la joven estaba bajo los efectos del alcohol e inconsciente en la calle, y un vecino llamó a la Policía. Ella formuló la denuncia en la Comisaría 26 de Fernández Oro en la que dijo que podría haber sufrido algún tipo de abuso porque sentía fuertes dolores en la zona genital y que no se acordaba lo que había ocurrido. La trasladaron al hospital de Cipolletti para su atención médica, y descartaron una violación. De igual forma continuó la investigación por posible abuso.

También se conoció que en la Comisaría 32 del barrio La Paz ingresó una denuncia por posible abuso sexual hacia una nena de 2 años. Aún no se conocieron detalles de lo ocurrido porque no hubo audiencia. Por el momento se supo que la denuncia sería por un posible abuso simple. Por la edad de la niña no se puede realizar Cámara Gesell.