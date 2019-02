"Después de que lo mató y lo dejó desangrándose para que le sacaran fotos, paseó al delfín por toda la villa balnearia Marisol en el cuatriciclo", explicó Gabriela Vaskoboinik, una vecina de la localidad que publicó dos fotos en su cuenta de Facebook denunciando el hecho.

Embed

En diálogo con el medio local LaNoticia1.com, agregó que testigos le ratificaron que el hombre había matado al delfín con un bichero y que luego había recorrido toda la playa ufanándose de su presa.

La mujer precisó que el hombre al que denuncia publicó las fotos en sus redes sociales pero después las borró y que ella difundió las imágenes por una causa justa. "Yo subí la foto para que se tome conciencia porque está en peligro de extinción. Estoy en contra de la caza. No hay necesidad ni de matarlo, ni de sacarle fotos muerto, ni de pasearlo en un cuatriciclo por toda la playa", aseveró.

La publicación provocó una indignación generalizada que derivó en la intervención de la dirección provincial de Flora y Fauna.

Vicente expresó que los vecinos lo han ensuciado gratuitamente, que nadie salió a defenderlo y que no le gustó cómo lo trataron. "A mí me hizo mal esto. Yo tendría que haber venido escondido y dejarlo tirado, pero ya está. Lo comí y los restos los tire al mar. No tengo nada que esconder. Fue un accidente", dijo.

En tanto, Martín Boccacci, subsecretario de Planificación Ambiental del Organismo (OPDS) para el Desarrollo Sostenible señaló que la multa que aplicarán "puede llegar a un millón de pesos" ya que "el delfín Franciscana es una especie en peligro de extinción protegida en la provincia de Buenos Aires y declarada Monumento Natural, que es la máxima categoría de preservación".

La principal amenaza del Franciscana es la pesca incidental, ya que cada año mueren entre 500 y 800 delfines al ser atrapados por las redes en la provincia de Buenos Aires y unos 2000 en en toda su área de distribución. De persistir su caza, la población podría extinguirse antes de 2050, tal como advirtieron expertos del OPDS.

LEÉ MÁS

San Antonio Este: ballena apareció muerta en el Puerto