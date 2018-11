En diálogo con LM Cipolletti, Contreras afirmó que los dos comedores que supuestamente habían cerraron por falta de alimentos, no fue así. “Uno cerró provisoriamente por reformas y el otro porque no tenía beneficiarios. Pese a esto, coordinamos incrementar la entrega de alimentos frescos para comedores y merenderos, pero además, de hacer las entregas directamente a las locaciones y no a través de las organizaciones sociales”, contó la funcionaria. Además, dijo que atendieron los reclamos de todos los proyectos de trabajo que existen, casi 30 en la ciudad, y que se comprometieron a colaborar en lo que se pueda.