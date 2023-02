Caso Báez Sosa. Rugbiers acusados.

Los ocho, quienes aguardan la audiencia alojados en la cárcel de Dolores, están acusados de haber asesinado a golpes a Báez Sosa a la salida del boliche “Le Brique”, luego de un incidente previo en el interior del local entre algunos de ellos y el grupo de amigos de la víctima. Los padres de Fernando Báez Sosa aseguraron que esperan que la sentencia del juicio por el crimen de su hijo “que sea ejemplar” y que marque “un antes y un después”.

“Espero que sea ejemplar la justicia, nosotros ya estamos condenados a sufrir con este dolor eternamente”, aseguró Graciela Sosa, madre de Fernando, a horas de que el Tribunal de Dolores dicte la sentencia para los ocho imputados por el asesinato de su hijo.

“Que les den la pena máxima es lo que todos esperamos, y que esto no vuelva a ocurrir”, agregó la mujer. Graciela aseguró que no pudo reponerse después de haber visto los videos del crimen de su hijo y dijo que solo espera “Justicia” y “estar fuerte mañana (lunes) para el veredicto”. A su vez, señaló que espera el apoyo de la gente en la puerta de los tribunales de Dolores, ubicados sobre la calle Belgrano 141. “Solo pido justicia por mi hijo y pido a la sociedad que me acompañe en esta lucha, porque nadie se merece lo que le hicieron a Fernando”, expresó la mujer.

Por su parte, Silvino Báez, el padre de Fernando, afirmó que junto a su esposa “están tranquilos esperando el veredicto”, y exigió “que los jueces piensen en sus hijos y piensen en Fernando”.

Padres Fernando Báez Sosa homenaje Graciela Sosa y Silvino Báez. Gentileza Infobae

Los alegatos

En sus alegatos de cierre, tanto los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García como los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes representan a los padres de la víctima en calidad de particulares damnificados, consideraron acreditada la responsabilidad penal de los imputados.

En la acusación sostuvieron la figura del homicidio doblemente calificado, en concurso ideal con "lesiones leves", por los golpes sufridos por amigos de Báez Sosa que intentaron ayudarlo.

En ese sentido, ambas acusaciones pidieron que los ocho jóvenes sean condenados a prisión perpetua, porque consideraron que fueron coautores del crimen.

En su alegato, los fiscales señalaron que "no hubo roles", sino que "todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon".

Burlando adhirió al pedido de la fiscalía y sostuvo que todos los imputados tuvieron la "voluntad de matar", que planearon una "cacería humana" y que la víctima fue "fusilada a golpes y patadas".

Además, precisó que a partir del análisis de imágenes realizadas del hecho, que tras la expulsión de ambos grupos de "Le Brique" hubo un "acecho" a Fernando que duró poco más de siete minutos, y a partir de las 4.44.30 del 18 de enero, se produjo el ataque, que duró 45 segundos, hasta que a las 4.45.15 los acusados "consuman el homicidio".

Por su parte, el defensor de los imputados, Hugo Tomei, consideró en su alegato que todos ellos deberían ser absueltos por la "incongruencia" entre la acusación original y la planteada por la fiscalía al momento de pedir la pena.

Pidió además, que en caso de ser condenados por el tribunal, el hecho sea encuadrado como un "homicidio en riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión, lo que permitiría a los imputados acceder casi de manera inmediata a una libertad condicional, por los tres años que llevan con prisión preventiva.

Tomei planteó subsidiariamente ante el TOC que se consideren las figuras de "homicidio simple con dolo eventual" -con una pena en expectativa de 8 a 25 años- o de "homicidio preterintencional" -de 3 a 6-.

Los ocho imputados, quienes están detenidos desde el día del crimen y cumplen prisión preventiva desde el 14 de febrero de 2020, están alojados desde el inicio del juicio en la Unidad Penal 6 de Dolores, luego de ser derivados desde la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero.