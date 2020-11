Hay 120 comerciantes que se perdieron la ayuda del gobierno

De los 397 comerciantes beneficiados para recibir un aporte no reintegrable en pandemia, que superaba los 28 millones de pesos, unos 120 no completaron la información requerida y se quedaron afuera, informó el secretario municipal de Fiscalización, Cristian Blanco.

Lamentó que no lo hayan hecho, por cuanto era un dinero a disposición para sobrellevar mejor la crisis económica de aquellos locales que durante varios meses no pudieron abrir sus puertas.

No se sabe muy bien por qué no presentaron la documentación, ya que los requisitos que se pedían eran muy sencillos. Pudo haber ocurrido que muchos de ellos no pudieron presentar un CBU relacionado con la licencia comercial de su negocio. Aparte, era necesario que el CBU fuese enviado por comprobante bancario. Según Blanco, esas fueron algunas de las falencias que percibieron.

Muchos de los que no enviaron la información en tiempo y forma son casas de comida, peluquerías y algunos gimnasios. Tenían que presentar fotocopia de documento y comprobante del CBU autenticado por una entidad bancaria, relacionado de forma directa con la licencia comercial. No podía estar a nombre de otra persona. También, habilitación e inscripción en Afip.

El pasado 30 de noviembre, y luego de notificar a los comerciantes por distintas vías de comunicación sobre los requisitos a presentar para acceder al aporte, se hizo un corte definitivo; y los que se quedaron afuera ya no tendrán otra oportunidad de recibir este beneficio.

En diálogo con LMCipolletti, Blanco dijo que todavía no está definido qué harán con los aportes no reintegrables que no podrán destinar a estos comerciantes. Pero aseguró: "La idea es que ese dinero de alguna manera quede en Cipolletti".

En ese sentido, se evalúa la posibilidad de redistribuir el remanente que haya quedado entre otros posibles beneficiados. La Cámara de Comercio e Industria presentó un primer listado de personas que no habían sido contempladas inicialmente pero tenían enormes dificultades económicas. Incluso, sugirió tres actividades que todavía no pueden generar una apertura: camarógrafos, fotógrafos y sonidistas. Todos ellos cuentan con habilitación comercial y reúnen los requisitos que exige Provincia para acceder al aporte.

Su titular Luis Bunter comentó que mantendrán una reunión esta semana con funcionarios municipales para saber con exactitud cuánto dinero quedó disponible y cómo se puede repartir. Al mismo tiempo, dijo que necesitan saber qué pasa con aquellos aportes que todavía no se desembolsan en las cuentas de una camada de comerciantes que sí presentó la documentación y accedió al beneficio.