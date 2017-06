El titular del hospital Pedro Moguillansky, Carlos Lasry, dijo que la decisión del Municipio de cerrar la guardería del Anai Mapu no tiene ningún efecto para evitar un posible brote del virus más agresivo de la gripe. “Hay que aislar a quienes tengan los síntomas, consultar al médico y mantener las medidas de higiene, pero no suspender las actividades”, cuestionó Lasry a través de LU19.

En esa línea se habían manifestado desde Salud asegurando que en el caso de la guardería, si hubo un caso, el posible contagio ya debe haberse producido.

Hasta el momento, aunque todo indica que se trata de la gripe conocida como A, el diagnóstico de la empleada municipal no fue oficializado. “Queremos llevar tranquilidad, porque el supuesto caso del que se habla no es del sistema público y no tenemos seguridad del diagnóstico. Las medidas que tomaron son extremas y causaron mucha alarma. El jardín está cerrado y es algo exagerado”, manifestó Lasry ayer.

Desde el Municipio aseguraron que el edificio se cerró ante el temor generado por los síntomas de la profesional y prometieron no volver a abrir el centro infantil hasta tener certezas sobre qué tipo de enfermedad sufrió la profesional, quien tuvo que ser internada. Mientras tanto, se hizo una fumigación de las instalaciones.

En casos similares, cuando la Gripe A era el gran temor de los vecinos en el invierno, desde Salud se bajó el tono a la preocupación y se manejaron con hermetismo los contagios positivos. En esta ocasión, aseguran, las quejas por la suspensión de actividades no se debe exclusivamente a una intención de “tranquilizar” a los vecinos, sino de dejar claro que no tiene efecto preventivo.

Lasry manifestó que se contactó con Martha Moreno, la directora municipal de Desarrollo Humano, y le explicó que sólo hay que tomar las precauciones con las personas que sientes los síntomas: “No deben ir a trabajar y deben concurrir el medido”.

Respecto de la información del Municipio que indicaba que vacunarían a todos los trabajadores y alumnos, Lasry explicó que las vacunas están indicadas sólo para la población de riesgo.

“Las medidas más comunes para evitar el contagio son las higiénicas, utilizar pañuelos descartables, lavarse las manos de forma constante, ventilar los espacios cerrados y no ir al colegio o trabajo si sienten los síntomas, porque el virus es transmisible”, afirmó el director del hospital cipoleño.

Prevención

Cómo prevenir el contagio

De la casa al consultorio. Según Salud Pública, no es necesario cerrar edificios ante la presunción de un caso. Basta con que la persona que tenga los síntomas se aísle de su entorno laboral.

Vacunación. Para Lasry, es importante, pero las medidas más comunes son efectivas: cuidar la higiene, especialmente de las manos y ventilar los espacios cerrados.