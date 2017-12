Gran aumento del ingreso de carne ilegal a la ciudad

La jefa del área, Antonella Landolfo, consideró que el resultado de los decomisos es importante y supera en un 20% los registrados el año pasado. Sin embargo, reconoció que la cantidad de carne que pueden sacar de circulación sigue siendo muy inferior a los cargamentos que burlan los controles y logran ingresar a esta ciudad.

“La venta ilegal de carne ha aumentado de forma considerable, y esto no ocurre por las fiestas de fin de año. Pasa todos los días y hay mucho por todos lados, en establecimientos habilitados y no habilitados. Cualquiera lo puede hacer y lo está haciendo”, sostuvo la funcionaria municipal.

Si bien los inspectores trabajan de forma mancomunada con el personal policial de la Caminera, Landolfo admitió que si no tienen una denuncia previa, el hallazgo muchas veces es resultado del azar.

Consideró que el incremento del tráfico ilegal de carne encuentra una de sus razones más fuertes en las subas constantes de precios. Advirtió que hay gente que prefiere arriesgarse para ganar una diferencia, y tal vez de diez veces que logra pasar los controles, nueve lo hace con suerte y el decomiso que pudo haber tenido no le representa una gran pérdida.

Es que la carne que ingresa de esta manera y llega a los mostradores de un comercio o a una casa particular exhibe mejores precios porque está libre de todo impuesto. En general, la mercadería proviene de La Pampa y del norte neuquino. No tiene habilitación el vehículo que la transporta, carece de documentación sanitaria y muchas veces la cadena de frío ha sido adulterada. “Es un combo de faltas”, admitió Landolfo.

Si bien intentan individualizar los comercios que contrabandean carne, sin orden judicial no pueden ingresar a un domicilio. Entonces, no les queda otra que atrapar a sus responsables in fraganti mientras descargan la mercadería del camión.

Para la Policía, el incremento fuerte se concentró durante los meses de invierno, ya que la carne aguanta más en un transporte no habilitado. “Con 40 grados es muy arriesgado pasar mercadería en esas condiciones”, indicó el jefe de Seguridad Vial de la Caminera, Miguel Elifonso.

Redes: La venta de carne a través de las redes sociales aumentó en el último año y medio.

14.222 kilos de carne ilegal se secuestraron este año.

Así lo indican las estadísticas del Departamento de Abasto, en el período comprendido desde enero hasta noviembre. Se cree que esa cifra es ínfima respecto de la carne que ingresa a la ciudad.