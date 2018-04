Es una medida inédita de la Justicia, que le retuvo el vehículo por haber intimidado a ex pareja.

No hubo contemplaciones para el golpeador que interceptó en forma violenta a su ex pareja a principios de mes y seguirá sin auto hasta que el responsable del Juzgado de Familia de Cipolletti decida entregárselo. La retención del vehículo es una medida inédita en el ámbito local y revela la política estricta en temas delicados como lo es la violencia de género. Ayer, el hombre que había sido detenido fue el protagonista de una audiencia, donde se le sumó una nueva demanda por violar las restricciones de acercamiento hacia su ex esposa.