Gimena Accardi se tomó una foto "sin filtros", mostró real y lanzó un fuerte mensaje

Pero a veces, como a todos los que usan redes sociales, cae en la tentación de jugar con algún filtro que cambia la imagen. Algunas figuras no postean una sola foto o un video suyo sin utilizar estas herramientas. Para Gimena, en cambio, es solo un juego que decidió jugar pero los resultados no fueron los esperados.

Gimena Accardi y su mensaje sobre los filtros.mp4 Gimena Accardi dio un potente mensaje sobre el uso de los filtros en redes sociales.

Entonces, hizo una profunda reflexión sobre la desbordante cantidad de elogios que recibió tras utilizar un filtro. "Ayer subí unas historias desde mi vestidor terminando de maquillarme, hablando pavadas, para variar como siempre", relató.

Pero lo que realmente la inquietó fue que "muchos amigos y amigas me contestaron esas historias poniéndome 'qué hermosa... qué linda... ¡Ay, amiga, qué linda estás!. Claro, tenía un filtro puesto», comentó la actriz.

Y esas reacciones no le gustaron a Gimena, que agregó: "¡Qué choto esto!, porque yo no uso tantos filtros, no es que use los filtros que te deforman la cara y te hacen otra cara y claro, ayer usé uno que no te deforma pero que te la acomoda bastante...".

"En conclusión, sentí la necesidad de aclararles eso. Mi cara es esta y es la que Dios me dio y la aceptamos así como es y lo de ayer era un filtro", fue el contundente final de la actriz, que suele recomendarle a sus seguidores que se amen y se acepten tal cual son.