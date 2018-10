Respecto a la suspensión de la Conmebol, anunciada un día antes del duelo jugado en Porto Alegre, señaló: "Creía que lo necesitaban los jugadores, tal vez incumplí una regla, porque no estaba permitido, lo reconozco y lo asumo, pero era lo que tenía que hacer y no me arrepiento".

Al tiempo que agregó:"Está bien que te multen porque uno es responsable como técnico si el equipo sale un minuto tarde, pero quien tiene un poquito de vestuario sabe que a veces se demora y acá no hay tolerancia, por eso te suspenden. Le cortan la libertad de trabajo a un entrenador".

En ese sentido manifestó: "Es indignante no tener la posibilidad de trabajar, es injusto que te quiten el derecho y la libertad de trabajar, pero no me iba a privar de estar con mis jugadores cuando más lo necesitaban".

Ante la posibilidad de recibir una sanción que le impida estar en la Final Gallardo dijo: "No me importa no estar en las finales. Hago mi descargo, pero me tomé el atrevimiento de bajar a hablar porque creía que lo necesitaban los jugadores y yo también".