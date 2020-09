Dijo que en el plenario hubo 11 votos a favor de aceptar, 5 rechazaron, y 2 plantearon que era insuficiente. Agregó que las 5 seccionales que rechazaron la propuesta fueron las únicas que realizaron asambleas virtuales con sus afiliados.

“El viernes 25 en Cipolletti hicimos una asamblea virtual resolutiva para analizar la propuesta salarial del gobierno provincial, y se decidió rechazar. El gobierno ofreció entre un 22 y 23 por ciento de aumento a pagar en dos cuotas, se sigue desconociendo la recomposición salarial trimestral, de abril agosto no se reconoce nada y se mantiene el cargo testigo debajo de la línea de pobreza, pasando de los $35 mil a cobrar en octubre 43 mil, cuando el Indec marca que una familia debe tener un ingreso de $45 mil para no ser pobre. El caso del cargo de preceptor es aún peor porque pasaría a cobrar $39 mil, menos que el cargo testigo”, explicó Oliva.

Aseguró que la propuesta que aceptó Unter Central, además, consta de la gran mayoría de sumas no remunerativas, y sólo plantea un aumento al básico de 388 pesos, 181 en septiembre y 207 en octubre.

“El cargo de un maestro con cero antigüedad varía en casi 8 mil pesos, pero la mayoría con sumas no remunerativas, más del 80 por ciento. Con 35 horas cátedras de secundaria la variación es de $5300 pesos, de los cuales $5100 son en negro. En octubre esa variación sería de 5800 en negro. Esta metodología profundiza el deterioro y el achatamiento del escalafón”, cuestionaron desde Unter Cipolletti.

Olivó informó que esta paritaria venía suspendida desde el mes de marzo, y plantean que está alejada de la inflación anualizada, que según el Indec será del 40 por ciento.

“Desde Cipolletti pedimos un aumento de piso del 40 por ciento, el salario de emergencia para los docentes sin cargos, y que el Estado genere políticas educativas. No garantizan ni siquiera las condiciones para sostener el dictado de clases virtuales porque no hay dispositivos para estudiantes ni para docentes”, expresó.

Además, la crítica más fuerte fue contra la conducción Central del gremio, a quienes acusan de no escuchar a los trabajadores de la educación y decidir sin tener en cuenta su opinión al respecto. “El órgano máximo para tomar decisiones es el Congreso, y no hubo, no lo quisieron hacer. La decisión la tomaron los secretarios generales sin escuchar a las bases. Dicen que no todos cuentan con conectividad para convocar a Congreso, entonces; ¿Cómo garantizan las clases en esas condiciones?”, cuestionó.

Desde Cipolletti pidieron también que la paritaria asegure el no cierre de cargos para el ciclo 2021 y comenzar a regularizar los cargos de bibliotecarios.