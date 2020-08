Familias de la toma nueva dicen que de ahí no los saca nadie

"Antes de que se metan los paraguayos, decidimos hacerlo nosotros que somos del barrio y vivimos hacinados en un loteo o en una casa. No es por amor al arte que estamos ocupando esta chacra. La necesidad habitacional desborda en la zona rivereña y no nos vamos a mover de acá", sostuvo Natali, una de las voceras del grupo que participa del asentamiento .

Los ocupantes se autorreferencian como vecinos del barrio Labraña que viven hacinados en las casas de otros familiares. Varios chicos que participan del asentamiento son, incluso, alumnos de la Escuela 50. Debido a la necesidad de tierra y vivienda que presentan, Natali comentó que resistirán en la chacra, aunque sea privada. Allí quieren establecerse.

En principio, la Fiscalía tenía un listado de aproximadamente 40 personas. Pero la vocera del grupo aseveró que ya son 50 familias las que participan del asentamiento y afirmó: "Pudo ingresar más gente por otros accesos estratégicos que solo conocemos nosotros. Y no tenemos problemas, mientras sean vecinos del barrio y tomen los recaudos de que ya existe una lista de espera para acceder a los terrenos".

En caso de que confirmaran la propiedad de un privado sobre una chacra que observan hace tiempo abandonada, no se imaginan la posibilidad de negociar porque al barrio no van a volver para seguir viviendo hacinados. "No sé cómo irá a recuperar este lugar, porque la gente de acá no se va a ir. No es casual que en CIpolletti haya más de 35 tomas", dijo Natali.

La chacra en cuestión está pegada al barrio Labraña y tiene varios accesos, uno de ellos sobre calle Lisandro de la Torre al final. No es el predio, también privado, que ocuparon otras cinco familias en el barrio Labraña, sobre Estado Israel. "Con ellos no tenemos nada que ver", aseveró Natali, por si quedaba alguna duda.

Y concluyó: "Esto se da espontáneamente, porque si te pones a pensar, no lo hacen nunca".

Los paraguayos que señalaron habrían intentado ocupar terrenos del barrio Costa Sur, la semana pasada.