Facundo Buonanotte, el argentino más joven en hacer un gol en Inglaterra

Para el volante ofensivo fue su segundo encuentro desde el arranque en el club inglés y el primero en la Premier League . La derrota posterior de su equipo, que cayó 3 a 1, no fue lo que esperaba desde lo colectivo, pero esta jornada sin dudas quedará en la memoria del futbolista que milita en la selección sub 20 de Javier Mascherano que afrontará el Mundial de la categoría entre mayo y junio en nuestro país.

Alexis MacAllister también fue titular en el Brighton y disputó todo el partido, mientras que el rosarino salió a los 87' y lo reemplazó Odeluga Offiah.

¡DE CENTRAL A LA PREMIER LEAGUE! Facundo Buonanotte agarró el rebote para celebrar el 1-0 de Brighton ante Nottingham Forest en su debut como titular.



Mirá la #PremierLeague por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus



Buonanotte jugó el Sudamericano sub 20 con la selección argentina en enero, pero apenas pudo estar unos minutos, ya que sufrió una dura lesión en el debut ante Paraguay. Hasta ahora no venía teniendo muchos minutos en Brighton, pero el DT Roberto De Zerbi empezó a darle más rodaje a partir de algunas ausencias y por eso se duda de su presencia en el Mundial sub 20.

Cabe recordar que los clubes no tienen obligación de ceder a los futbolistas para el certamen que comenzará el 20 de mayo en nuestro país, ya que no es fecha FIFA. Por esta razón, Mascherano viajó a Europa con el objetivo de gestionar la presencia de varios futbolistas, entre ellos Garnacho y Facundo.