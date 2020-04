Fabricá tu barbijo reciclado en sólo cinco minutos

Entre los materiales que vamos a necesitar para fabricar el barbijo casero necesitarás una remera, un repasaron o cualquier tela blanca que quiera reciclar. También se necesitarán banditas elásticas para sostenerlo sobre la cara.

El primer paso es doblar la tela en tres partes iguales, pasar dos elásticos en sus extremos, y volver a plegar hacia el centro, nuevamente en tres partes.

El barbijo ya tomó forma, y se utilizarán los elásticos para ajustar la tela por detrás de las orejas.

Se recomienda además tener el pelo atado, para aquellas personas que utilicen el pelo largo.

La parte del frente (o de afuera) es la que tuvo contacto con el área contaminada, por lo que se recomienda no tener contacto con esa zona al retirarlo, y llevarlo directamente a lavar para poder ser reutilizado.

Desde Salud indicaron que cualquier elemento que sea utilizado para tapar la zona de la boca sirve para estos casos, tales como cuellitos o bufandas. También hay elementos con mayor nivel de protección como son las máscaras plásticas que recubren con una placa toda la zona de la cara.

Indicaron que los elementos de protección son recomendados sólo para circular en la vía pública, y que esto no quiere decir que no exista cuarentena. No hay que salir a la calle si no se trata de personas exceptuadas por su labor o por alguna actividad indispensable como adquirir alimentos.

