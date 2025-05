Tres pescadores del Alto Valle perdidos en Embalse Alicurá: perdieron contacto con sus familiares

“A las 12.30 de la noche se comunicaron conmigo desde Cinco Saltos pidiendo colaboración porque habían perdido comunicación, a las 19 del martes, con tres pescadores que estaban embarcados en la zona de Malahuaca, camino a Villa Traful”, sostuvo Peña a LMNeuquén.

Inmediatamente se activó un operativo de búsqueda en el Embalse de Alicurá, en el que se involucró a tres guardavidas de Junín de los Andes y dos de Fauna de Villa Traful, quienes hoy a las 14 ubicaron a los pescadores desaparecidos.

Qué les había pasado

Peña comentó que los tres amigos que fueron de pesca contaban con la comunicación vía Starlink, que aparentemente se cortó y eso desató las alarmas de sus familias con el paso de las horas.

“Las familias se desesperaron y empezaron a llamar para que los empecemos a buscar, dijeron que iban a radicar una denuncia policial e incluso que iban a salir en comitiva. Los convencí para que no salieran a la una de esta madrugada hasta Mala Huaca sin saber dónde queda, que nosotros los íbamos a buscar”, contó el guardafauna.

Al cortársele el sistema de comunicación vía internet, sus familiares pensaron que se les había dado vuelta la embarcación. Andaban en un semirígido y sabían que se había empezado a levantar viento fuerte en la zona, sumado a que no tenían modo de comunicarse con ellos.

embalse Alicurá- pescadores- búsqueda-2.jpg

“Padres de familia, vecinos, compañeros de trabajo. Por suerte, se los encontró esta tarde sanos y salvos”, agregó. Fueron hallados por el personal de guardafauna de Villa Traful a las 14 de este miércoles.

Pasaron muchas horas, pero finalmente se lo encontró en Limay Chico, a unos 7 kilómetros hacia Piedra del Águila.

“Ellos tenían un campamento, anoche no estaban en el lugar se habían trasladado, por eso la desesperación nuestra y empezamos a buscarlos arduamente porque supusimos que algo les había pasado. Ya no estaban, eran las 3.30 y no los encontramos ahí”, narró el guardafauna del grupo táctico Junín de los Andes.

Pescadores

“Acá lo que se sospechó fue que los muchachos se habían desbarrancado en la bajada del Collón Cura, como era de noche, era difícil de encontrarlos. Pero se los encontró y ellos mismos se pusieron de acuerdo en volver para ver a sus familias”, añadió Peña quien recibió la llamada de los pescadores agradeciéndoles la búsqueda y la contención a sus familias.

El guardafauna indicó que concurren muchos pescadores a la zona de Malahuaca. Se practica una pesca bajo reglamentación, en la que cada pescador puede sacar cinco ejemplares por día. Se pueden capturar cinco truchas, sin devolución, y que por ese motivo suelen recibir pescadores del Valle, de El bolsón o de Bariloche. No obstante, el control es exhaustivo.