Ezequiel Carmona: "Jugar en La Visera es un sueño"

Cruzar el puente puede resultar complicado. Si bien la rivalidad no es directa, ambos clubes son históricos de cada provincia, hay cierta pica y la decisión no es fácil para nadie: “Costó mucho, en Neuquén se vive fuerte el pase a Cipolletti. No sé si lo toman mal, pero sí miran de reojo. A veces es más un prejuicio, toda la gente de Independiente me felicitó y deseó lo mejor en esta nueva etapa”, contó el jugador.

Cipo no fue el único interesado en sumar al defensor. Desde Viedma, Sol de Mayo, también lo contactó. Sin embargo, Carmona prefirió la cercanía con Neuquén. “Me llamó el presidente de Sol de Mayo y le agradezco mucho por la oferta. Pero por una cuestión personal sentí que no era el momento de irme. Perdí a mi papá hace poco y elegí quedarme cerca de casa con mi familia y aprovechar la oportunidad de jugar en Cipolletti. Entrar y jugar a la Visera es otra cosa, es un sueño que uno tiene de chico, era el objetivo jugar en ese estadio” En su llegada al club, se reencontró con ex compañeros. “Conocí a algunos chicos en las inferiores, en Buenos Aires. Compartí la pensión en Independiente de Avellaneda. con Lauti Brienzo en 2013, con Ulises Ojeda jugué en la cuarta de Racing en 2016... Éramos muy chicos”. comentó entre risas.

Mauricio Quilodrán, Franco Amarfil y Diego Aguirre son jugadores que Carmona enfrentó por el fútbol local. Pero la lista de conocidos no termina allí. Y es que no vino solo desde Independiente: llegó con su compañero Tomás Páez .

“Tomi fue mi compañero, estoy contento con él. Si fuera por mí, me llevaría a todos los chicos con los que estuve en el Rojo. Me hice muy amigo de Barrales y Ruiz, armamos un lindo equipo. En cuanto a mis nuevos compañeros, tenemos buena relación y apostamos todos por lo mismo. Estoy totalmente agradecido con todos en el Rojo, me hicieron sentir como en casa, pero tomé la decisión y hoy estoy muy contento en esta etapa como jugador albinegro”, cerró Carmona.