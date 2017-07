"Estoy cumpliendo un sueño, pero quiero más"

“Esta semana ya me habían llamado, yo estaba entrenando solo y no le daba mucha bolilla hasta que no pasara algo de verdad. Ahora se confirmó, hoy a la mañana (por ayer) ya armaron todo. Estoy esperando que me digan cuándo tengo que viajar”, contó Opazo con mucha cautela.

Pese a su juventud, no se vuelve loco, porque se plantea objetivos –todavía– mucho más grandes. “Siento mucha felicidad, pero lo tomo con calma porque hay que seguir trabajando, quiero ganarme un puesto, voy por todo. Estoy cumpliendo un sueño, pero no me quiero quedar ahí, voy por más”, afirmó Opazo.

Este semestre fue trascendental para Opazo, porque le llegó la chance de jugar, demostró que estaba a la altura y el cuerpo técnico albinegro confió en él para calzarse la 9 de Cipo. “Tener continuidad me cambió en todos los sentidos, físicamente, mentalmente”, sostuvo el delantero, y enseguida destacó: “Siempre que hablo le doy gracias al Ruso (Henry Homann) por esa charla que tuvimos diez minutos antes de que yo me vaya a Maronese (a jugar el Federal C). Salí a despedirme y él me convenció para que me quedara, creo que fue una buena decisión”, subrayó Opazo, e indicó: “Ahí empezó todo”.

Opazo había colgado los botines siendo un adolescente. Después de algunos intentos frustrados en equipos de la región, un dirigente de Cipo lo vio a jugar en el torneo comercial 300 For Ever y lo invitó a probarse en el club. Quedó enseguida y fue subiendo de categoría a fuerza de goles y buenos rendimientos. En el 2015 hasta se hizo conocer a nivel nacional por una gran corrida, desde el mayorista Vital, en Neuquén, hasta La Visera, para poder jugar un partido de Liga en medio de un piquete. Llegó a tiempo y marcó el tanto del triunfo ante Chichinales.

“Cipo fue lo mejor que me ha pasado futbolísticamente, fue donde me hice profesional. Ojalá que algún día pueda volver a ponerme esta camiseta”, se despidió.

“Mi vieja llora de felicidad. Tengo familia y amigos allá, voy a estar bien contenido. Estamos todos muy contentos y esperando que llegue el momento de viajar”.Daniel Opazo. Delantero

En marzo, Opazo estuvo cerca de dejar Cipo en busca de minutos en Maronese (Federal C), pero Homann lo convenció para que se quedara.

La negociación, las cifras y lo que resta por definirse

Newell’s había ofrecido 50 mil dólares por el 75 por ciento del pase de Daniel Opazo, pero la dirigencia albinegra logró cotizar más alto al delantero neuquino hasta alcanzar los 75 mil dólares netos, es decir, libre de impuestos.

“Ya nos hemos puesto de acuerdo, hay un acuerdo de palabra. Estamos resolviendo algunos pequeños aspectos del contrato, más que nada sobre su continuación”, explicó Edgardo Albrieu, abogado del club albinegro, quien estuvo al frente de la negociación.

“Lo que estamos negociando es una cláusula, en la que si el jugador llega a participar de diez partidos oficiales, recibir un dinero mayor, aproximadamente de 20 mil dólares”, detalló el asesor legal, quien también adelantó que el contrato se extenderá por cuatro años: “Le conviene a él y también a nosotros”, dijo.

“Hay un tema importante, que es lo que frenó la firma del contrato, y es la situación financiera de Newell’s, que está dentro de la ley de salvataje para clubes deportivos. Entonces tienen una especie de intervención judicial, por eso cualquier gasto tiene que ser aprobado por el juez interviniente. Todo lo que hagamos está supeditado a eso, ellos ya pidieron la autorización. Entendemos que no va a haber inconvenientes porque ya vienen adquiriendo jugadores”, desarrolló Albrieu.

Desde la institución rosarina querían que el delantero arribe al club los primeros días de esta semana. Una vez que avancen los puntos a resolver, Opazo viajará con un dirigente de Cipo para firmar el contrato.