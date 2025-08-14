Este viernes habrá interrupciones en algunos servicios de Cipolletti

El viernes 15 de agosto será día no laborable por la conmemoración del 17 de agosto. En Cipolletti, algunos servicios operarán con normalidad y otros no. Enterate el cronograma.

Este viernes 15 de agosto será un día especial en todo el país. A través del Decreto 1027/2024, el Gobierno nacional estableció que esa jornada será día no laborable en el marco de la conmemoración del 17 de agosto , fecha en la que se recuerda el paso a la inmortalidad del General José de San Martín .

La medida busca generar un fin de semana extendido para favorecer el turismo y las actividades familiares. Sin embargo, no se trata de un feriado tradicional, por lo que el funcionamiento de los servicios y la actividad laboral tendrá particularidades.

En la legislación argentina, no es lo mismo un feriado que un día no laborable .

Feriado nacional : Es de descanso obligatorio y está contemplado en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y en la Ley 27.399 sobre feriados nacionales. Si el trabajador presta tareas en esa fecha, percibe el doble de su salario por la jornada.

: Es de descanso obligatorio y está contemplado en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y en la Ley 27.399 sobre feriados nacionales. Si el trabajador presta tareas en esa fecha, percibe el doble de su salario por la jornada. Día no laborable: Queda a criterio del empleador decidir si se trabaja o no. En caso de que la empresa o institución opte por mantener la actividad, el empleado cobra su sueldo habitual, sin el plus que corresponde a los feriados.

Esta diferencia es clave para entender por qué algunos sectores seguirán funcionando normalmente el 15 de agosto y otros no.

Servicios en Cipolletti

Recolección de residuos: La Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección domiciliaria se realizará con normalidad, respetando los horarios habituales. Para consultas sobre recorridos y frecuencias, los vecinos pueden acceder a la web oficial del municipio.

Tren del Valle: Horarios reducidos con diagrama de feriado.

Cementerio local: El Cementerio abrirá sus puertas de 9 a 17 horas para visitas. Se solicita respetar las indicaciones del personal y los protocolos de ingreso.

Estacionamiento medido: libre y gratuito en todas las cuadras de la ciudad.

Emergencias: Ante cualquier eventualidad, la Central de Emergencias estará disponible durante las 24 horas en el número 109.

Bancos: No habrá atención presencial en las sucursales. Las operaciones podrán realizarse mediante home banking, cajeros automáticos y canales digitales.

Administración pública municipal y provincial: Funcionará con guardias mínimas en áreas esenciales, mientras que el resto de las dependencias permanecerán cerradas.

Impacto en comercios y sector privado

En el sector privado, la aplicación de la medida dependerá de cada empleador. Algunas empresas optarán por suspender actividades, mientras que otras trabajarán normalmente. En rubros como gastronomía, hotelería y turismo, no se espera grande variaciones en sus demandas.

