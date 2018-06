El hallazgo fortuito ocurrió hace un año y medio, pero fue reportado recientemente al Departamento de Paleontología de la provincia. “Estaba esperando el colectivo cerca de Centenario, me senté frente a la barda y lo vi ahí al lado mío. Estaba a la vista, sobresalía de la barda”, indicó Miguel Reyes sobre el momento en que encontró el hueso prehistórico. Los restos fueron identificados como de la especie seudópodo, un herbívoro de cuello y cola largos que pobló la zona hace unos 80 a 82 millones de años, en el periodo Cretácico Superior. Por lo que se conoce hasta el momento, se trataría de un hueso largo procedente de una de las patas del dinosaurio.

El jefe del ente paleontológico provincial, Flavio Bellardini, subrayó que tomaron conocimiento del hallazgo hace unas semanas, cuando Miguel se contactó con ellos. Remarcó que toda la barda “es muy famosa por ser recurrente el hallazgo de huesos de dinosaurio y otros tipos de fósiles”, por lo que aseguró que si bien este no es el primer caso que se da en esa zona, “está bueno para ver qué otras cosas más encontramos en el campo”.

Hasta el momento, el lugar del hallazgo se encuentra a la espera de ser analizado por paleontólogos especialistas. Estudiar y resguardar otros posibles fósiles en el campo aledaño a donde se encontró la pata es considerado una prioridad, según lo indicado por Bellardini.

Durante 2017, la dirección de Patrimonio de la provincia de Neuquén recibió en promedio tres denuncias mensuales de personas que aseguraron haber encontrado restos de dinosaurios o animales prehistóricos.

Reyes sostuvo que en un primer momento se acercó al director de un museo de Cipolletti, donde es residente, para avisarle del hallazgo del hueso, pero después no asistió a la cita acordada para proveer la información a los paleontólogos. “Me colgué, nunca fui y me lo quedé. Recién la semana pasada, esperando el tren, vi un cartelito sobre paleontología y me contacté”, indicó.

Consultado sobre qué deben hacer los vecinos al encontrar algo que sospechen sea un hueso de dinosaurio u otra criatura prehistórica, Bellardini dijo que lo ideal es que avisen de inmediato a las autoridades correspondientes.

P06-F02-hallazgo-paleontologico.jpg

--> La idea de un gran parque jurásico

A partir de los reiterados hallazgos de restos fósiles, la Dirección de Patrimonio trabaja en la elaboración de un proyecto para que la ciudad de Neuquén pueda tener su parque jurásico.

Por ahora no es más que un proyecto pero, según pudo saberse, se trataría de un parque paleontológico con réplicas de esqueletos y recreación de los gigantes que deambularon sobre lo que hoy es el territorio neuquino. De concretarse, la iniciativa involucraría al Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), otro organismo provincial.

“No es necesario traer restos que se exhiben en los museos neuquinos”, aclaró hace poco tiempo Carlos Cide, titular de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia. Dijo que se pueden hacer réplicas, como el caso del Giganotosaurus carolini, nada menos que el dinosaurio carnívoro más grande del mundo, cuyos restos fueron encontrados en la zona de Villa El Chocón.

El funcionario provincial destacó que Neuquén constituye uno de los mejores lugares del mundo para estudiar a los dinosaurios, no sólo porque registra huellas sino también porque es dueña de holotipos, es decir, restos de especies que sólo se han registrado aquí, que pueden servir de parámetro para estudiar fragmentos hallados en otros países y que aún no han sido tipificados.