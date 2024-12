Wanda Nara le hizo una fuerte advertencia a la China Suárez

En medio de la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora de Bake Off Famosos se sentó en el living de Susana Giménez , por segunda vez, y habló de todo.

Sobre el cruce entre ella y la China, la empresaria contó: “La vamos a saludar y lo primero que le digo es “China, estoy bien. Vos, ¿estás bien?”. Bajemos un cambio, le dije. A lo que ella me respondió: “Somos gente grande”. Nunca me dijo “SOS grande””. Y contó que la actriz le dijo que no le interesa estar con Mauro.

"Se lo hizo a tantas mujeres que yo ya no me lo tomo personal" Wanda Nara cuenta el cruce que tuvo con la China Suarez

En ese momento, Wanda lanzó una polémica advertencia a la China y le dejó muy en claro que no se meta tampoco con L-Gante. “Le dije que con Elián no se meta”, dijo la conductora de Telefe poniéndole un límite a la ex de Benjamín Vicuña.

Cuando se filtró en el encuentro en las redes sociales, había surgido el rumor de que la China se había enojado mucho con Wanda porque la estaba grabando. Sobre esto, la mediática aclaró: “Ella se enojó porque estaban filmando todo el restorán. “Relajá un poco”, le dije. No son mis amigas es todo el restorán”. Fue ahí cuando me dijo que no le gusta exponer su vida y le dije que se calmara un poco.

Fue ahí cuando Wanda le confió a Susana que cada vez que sale a un lugar consulta si va a estar la China para evitar cruces, sobre todo con las amigas. “Tengo un grupo de 10 amigas que si la ven... no le hacen lo que le hizo Pampita, la matan. Mis amigas son muy temperamentales. Vivieron muchas situaciones y la culpan a ella de todo”, confió la mediática en el living de Susana.

“Se la hizo a tantas mujeres y no me lo tomo personal… mis amigas se pusieron a pelear con las amigas de ellas (en el boliche). Lo único que le dije fue que si no quiere escándalo no nos crucemos y le aclaré que Mauro está libre”, cerró Wanda sobre la relación con la China Suárez.