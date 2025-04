Nicole Neumann habló sobre la decisión de su hija de dejarla fuera de su cumpleaños de 15

El conflicto entre Nicole Neumann y la familia de su ex, Fabián Cubero , sigue dando que hablar, especialmente tras confirmarse que el cumpleaños de 15 de Allegra, la segunda hija de la ex pareja, se celebrará en dos partes: por un lado, un viaje organizado por Nicole; por otro, una fiesta impulsada por el entorno de Cubero y su actual pareja, Mica Viciconte.

Neumann, que ya había optado por mantener un perfil más reservado respecto a sus diferencias con Viciconte, fue clara: “Hace años que tomé la decisión de no hablar de nada que tenga que ver con los familiares o con ningún conflicto que se quiera generar por afuera con ellas, porque me parece que no corresponde y esa es mi manera de cuidarlas”. La frase dejó en evidencia que, aunque evita el enfrentamiento directo, no está dispuesta a callar del todo.