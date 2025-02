Mega escándalo con Chiche Gelblung: el video de cómo despidió a una colaboradora

Se trata de la reconocida experta en moda y panelista del ciclo radial, Matilde Badini, y el propio conductor del programa al tocar temas de salud mental y no coincidir en como se llevan adelante los tratamientos de la misma. La panelista hizo referencia a los tiempos de los tratamientos y como se miden desde la visión médico – paciente “dos años de tratamiento con un psicoanalista no haces nada, flaco” respondió sin rodeos Badini ante el cuestionamiento de Gelblung en referencia a que, desde su óptica, dos años es un tiempo prudencial en el proceso.

“Bueno, está bien, vos sos psicoanalista” retrucó Gelblung pero su compañera de panel no se quedó atrás “ no soy psicoanalista, soy paciente ” exclamó molesta, Maltilde Badini. Ante la atente mirada del resto de la mesa, ambos conductores lejos de dejar atrás el tema, continuaron su ida y vuelta que era cada vez más subido de tono. Tal es así que Chiche Gelblung cuestionó “¿será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!”, ante la increpancia, Badini respondió “no me gusta escuchar pelotudeces”.

Escándalo, Chiche Gelblung.mp4 Escándalo entre Chiche Gelblung y Matilde Badini (Video: @ptc recargado en X).

“Retirate”, el pedido de Chiche Gelblung a su colega

En ese momento fue el propio Gelblung quien la invitó a retirarse de la mesa, “bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retirate si no queres escuchar pelotudeces”, insistió el conductor radial. Ante este pedido, Badini insistió “no te lo tomes personal”, tratando de calmar las aguas y continuar la emisión, pero, el ferviente carácter del conductor no lo permitía. “Vos tenes cosas más geniales, decilas. No ofendas al pedo, insolente. Respeto, por lo menos, a la jerarquía. Sos una insolente, no me gusta la gente insolente” disparó efusivamente Gelblung, mientras sus colegas permanecían en silencio y con mucha tensión. Luego, fue el conductor mismo quien cerró la discusión al retomar el contacto con el entrevistado del programa, quien explicaba el clima que se presentaría en Buenos Aires durante estos días.

Hola Chiche.png Chiche Gelblung y equipo en "Hola Chiche" (Video: @ptcrecargado en X)

Ante los malos tratos de Chiche Gelblung, Matilde Badini se despidió de “Hola Chiche”

Al finalizar la edición, Chiche Gelblung saludó a su audiencia como despedida de la semana, pero fue Matilde Badini quien se entrometió en los últimos segundos de aire y dejó un mensaje también para sus oyentes. La panelista renunció en vivo a la mesa de “Hola Chiche” debido a los agravios recibidos por parte de Chiche Gelblung.

“Perdón voy a decir algo. Para todos los oyentes, les agradezco el tiempo que estuve aquí. Yo soy una agregada sin experiencia, no soy periodista, que trate de agregar cosas chiquitas, pero desde el corazón. No puedo volver después del destrato de esta tarde. Me siento despedida. Los quiero muchísimo y pase muy lindas tardes con todos ustedes, gracias por escucharme”, concluyó Matilde Badini entre lágrimas y con una mirada triste. Ante esa situación, Chiche Gelblung escuchó silenciosamente las palabras de la panelista, pero nunca quitó su imagen risueña, a modo de cierre no objetó palabras a su colega, solo se despidió nuevamente de su audiencia hasta la próxima emisión.