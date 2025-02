Mal arranque de Cristina Pérez en LN+: el rating activó las alarmas

En su debut en la señal de noticias, la ex conductora de Telefe Noticias no sacó los números esperados.

Después de alejarse luego de toda una vida de la conducción de Telefe Noticias y tras una pausa, Cristina Pérez volvió a la televisión. No lo hizo en ninguno de los cinco canales tradicionales de aire, sino que aceptó sumarse a La Nación+ , uno de los tanques de la actualidad entre los canales de noticias del cable. Este lunes hizo su debut pero el rating no fue el esperado.

Cuando le dio el pase a su compañero Luis Majul, sus números volvieron a descender hasta llegar a 1.4. Las cifras no son malas pero tampoco muy buenas ya que como informó el periodista Nacho Rodríguez quedó por debajo de Todo Noticias que lideró con 2.3 y Crónica que midió 1,7.

La llegada de Cristina Pérez a La Nación+

El pasado 15 de diciembre, Cristina Pérez había confirmado su incorporación a la señal de LN+. "Estoy muy feliz, es un hito en mi carrera ser parte de esta casa del periodismo. Lo digo con muchísima emoción", le dijo a José Del Rio y Luis Majul en el programa Comunidad de negocios (LN+).

"Hace un año que no salgo en televisión y volver a la pantalla para contarles esta noticia que tiene que ver con esta oportunidad de seguir construyendo periodismo en LN+, que es la televisión de la gran casa de La Nación, tengo mucho orgullo de ser parte de este equipo", agregó.

"Es un momento para empezar de nuevo. Es mi tercera pantalla a nivel internacional. Yo no me fui de Telefe, pero el canal me permite ser parte de esta casa porque entienden que mi destino es periodístico, y para hacer el tipo de periodismo que a mí me gusta no encuentro un espacio mejor que el de la LN+. A mí me gusta ser frontal y tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí", aseguraba.