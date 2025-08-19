Gimena Accardi se mostró “arrepentida” al confirmar la infidelidad

La actriz rompió el silencio y confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Qué dijo sobre el tercero en discordia.

Gimena Accardi puso fin a los rumores de infidelidad y confirmó este martes que le fue infiel a su exmarido Nicolás Vázquez . “ Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida ”, reconoció la actriz en el programa Sería Increíble (Olga).

“ Lastimé a una persona que amo , es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, dijo angustiada por la situación.

Accardi y Vázquez era una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Después de 18 años de amor, ambos coincidieron en poner punto final a la relación y, aunque en ese momento, negaron que existiera un tercero en discordia, con el tiempo apareció.

Sobre este punto, Gimena aseguró que se trata de una persona random que no tiene nada que ver con el medio. “No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto. Desapareció”, aclaró despejando los rumores que la vinculaban a Andrés Gil, pareja de su amiga Cande Vetrano, con quien compartió trabajo.

“Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”, dijo la actriz.

Gimena Accardi confesó la infidelidad a Nico Vázquez



Este lunes Ángel de Brito (LAM) contó que sí existió una infidelidad y un tercero en discordia en el vínculo de la pareja más consolidada de la farándula. El periodista lanzó, sin filtros, que Accardi tuvo un affaire con un compañero de elenco. “Gime después contará con detalles lo que pasó, pero el tema es que Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, precisó.

Pese a que Nicolás sospechaba de la infidelidad de Gimena, no tenía las pruebas suficientes para confirmarla, hasta que llegaron. “Hacía un año que venían mal, pero él en cierto momento empezó a anotar otras cosas que no eran parte de la crisis del desgaste. Se dio cuenta de que había otra persona en la vida de ella y dio con las pruebas”, sumó De Brito.

Accardi 1

Tras conseguir las pruebas, Accardi admitió la infidelidad y fue el motivo por el que salieron con un comunicado a confirmar la separación, aunque dejando la puerta abierta a una segunda oportunidad. Claro está que esto hoy no ocurrirá.

El tercero en cuestión es un compañero de elenco de la actriz y todos apuntan a Andrés Gil con quien compartió escenario en la comedia “En otras palabras”. Las pistas de Ángel fueron claras: alguien del medio conocido, casado con una amiga del entorno y con hijo. Todas las pistas lo señalan a Gil como el motivo de separación.

Cande Vetrano.jpg Cande Vetrano y Andrés Gil

Qué dijo Gimena Accardi tras las versiones de romance con Andrés Gil

Separada de Vázquez en julio pasado, Gimena armó las valijas y tomó un vuelo con destino a España. Abordada por la prensa en las puertas del aeropuerto, la actriz enfrentó esos rumores y negó todo.

“Nos van a ver desayunando como en todos los hoteles porque estamos de gira. Nunca pasó nada. Su pareja sabe estamos todos en contacto. Nos conocemos muchísimo con Cande (Vetrano)”, dijo.

Al mismo tiempo, desestimó que Nicolás tuviera una relación con alguna de las compañeras de elenco de la obra Rocky. “Sé que no es cierto”, dijo en ese entonces. Lo cierto es que, en las últimas horas, Dai Fernández, actriz de la obra y señalada como tercera en discordia, puso fin a su relación con Gonzalo Gerber tras siete años en pareja.