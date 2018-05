Escándalo: en un audio, Rial atacó a los cordobeses y pidió disculpas

Durante la publicación que circuló vía WhatsApp, se puede escuchar a Rial discutir con su hija, a quien acusa de “cagarle todas las parejas” y cuestionar sus viajes a Córdoba, que tilda como “provincia de mierda”.

"¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros", dice Rial en el audio y luego agrega: "Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen", se escucha en el audio.

Por esta situación, el conductor televisivo fue repudiado en las redes sociales por los dichos discriminatorios y, por el mismo medio salió a pedir disculpas y hablar sobre el tema.

Embed Soy víctima de la peor de las extorsiones. Con gente que amo. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo. — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de mayo de 2018

Embed Solo aclarar. Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsion. Todo lo demás era un padre angustiado. Disculpas — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de mayo de 2018

