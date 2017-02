Es obesa y quiere cambiar su vida con un reality show

Por Guadalupe Maqueda

maquedag@lmneuquen.com.ar

A Natalia Soledad Pino, de 34 años, le gustaría salir a la calle y que la gente no la mire de arriba abajo con desprecio. Quisiera comprarse ropa en una tienda y que no le quede chica; subir a un colectivo y ver que otro pasajero se siente a su lado sin problemas. Le gustaría caminar y que no le duelan las rodillas, no necesitar ayuda para ponerse las medias o atarse los cordones de sus zapatillas. Natalia quisiera trabajar y hacer “una vida normal”.

La mujer, oriunda de Cinco Saltos, está pesando 160 kilos y para sentirse bien, saludable, necesita bajar por lo menos la mitad de su peso. Hace mucho que lucha contra esta enfermedad, ya que a los 10 años empezó a engordar por problemas de tiroides y desde entonces está bajo tratamiento.

Desde hace algunos años intenta ingresar al programa Cuestión de peso que se emite por Canal 13, ya que su sueño de bajar de peso para cambiar su vida podría hacerse realidad mediante una internación muy costosa que de otro modo no podría pagar. Ya intentó dos veces entrar al reality y no lo logró, pero se ilusiona con el dicho popular “la tercera es la vencida”.

“No puedo creerlo, lloro de la emoción. Me tengo que presentar el jueves en el casting de Cuestión de peso”, anunció en su muro de Facebook. Nunca había llegado tan lejos. En diálogo con LM Cipolletti, dijo que la novedad se la confirmó la producción del programa mediante un llamado telefónico.

Natalia o Soledad, como prefieran llamarla, vive en un departamento que es parte de la herencia familiar. Aunque es su deseo, lo cierto es que no trabaja porque cobra una pensión, y el carnet de discapacidad que tiene de nada le sirvió, ya que faltando tan poco para viajar, no pudo conseguir un pasaje gratis en colectivo.

Por eso, ahora apeló a la solidaridad de la gente y muchas fueron las manos que colaboraron con la causa. “No quiero desaprovechar esta oportunidad”, enfatizó la mujer y reconoció: “No puedo seguir engordando, ni llegar a la depresión. Por eso pido ayuda, me da miedo que esta enfermedad me lleve a la muerte”.

Asegura que para ella es imposible pagar una internación en la clínica del doctor Cormillot, que cuesta a razón de $200 mil al mes. “Es mucho lo que sale el tratamiento y, si entro a Cuestión de peso, todo lo cubre el programa”, acotó.

Con anterioridad, la confesa fan de la Princesita Karina, incursionó en otros programas, como el de Anabella Ascar en Crónica TV, siempre con el propósito de conseguir ayuda. “La fe es lo último que se pierde. Estoy muy contenta e ilusionada, nunca había llegado tan lejos”, expresó Natalia. Así, espera ser uno de los 12 participantes del programa.

Pesa 160 kilos y para mejorar su calidad de vida debe bajar la mitad. Internarse en una clínica cuesta hasta $200 mil al mes, algo que no puede afrontar sola.

Siempre apela a la solidaridad

Así como ahora apela a la solidaridad de la comunidad para cambiar su vida, esta mujer hace dos años que tiene un grupo en Facebook llamado “Niños unidos por el mundo” para juntar ropa, calzado, mercadería y dinero y donar lo que recaudan a familias necesitadas y comedores. En el otro grupo de la red social -”Natalia Soledad Pino Cuestión de Peso 2017”- ya la apoyan cerca de 16 mil personas y el número va creciendo. Su teléfono para solidarizarse: 299-5780296.

Una vida llena de humillaciones

Natalia Soledad Pino dijo que por su obesidad mórbida sufrió muchas humillaciones a lo largo de su vida, incluso de parte de su familia. Tanto es así que sólo tiene contacto con su padre y lamenta mucho no poder ver a sus sobrinos. “Mi familia se burlaba de mí por ser obesa y su desprecio me hacía mal, así que hace algunos meses tomé la decisión de apartarme”, sostuvo. Como tiene un retraso madurativo, contó que no llegó a terminar el secundario. Empezó a trabajar cuidando abuelos y chicos o vendiendo objetos de regalaría. “Igualmente, esa dificultad que tengo no me limita, yo me manejo sola”, concluyó.