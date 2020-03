Es definitivo: el observatorio se va de la ciudad

El responsable de la Estación Meteorológica, Rodolfo Merlino, había concretado gestiones con los amateurs locales, en procura de reactivar el centro de observación del espacio, pero no tuvo éxito. También conversó con Martínez en procura de un reemplazante, con idéntico resultado. Por ahora, "parece que no hay nadie con la capacidad de ponerse" al frente del emprendimiento, le corroboró el ex responsable del Observatorio.