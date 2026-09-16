El senador rionegrino de La Libertad Avanza respaldó eliminar las PASO y propuso más controles sobre afiliaciones y financiamiento de campañas.

Enzo Fullone cuestionó las internas partidarias y pidió cambiar las reglas electorales para 2027.

El senador nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Enzo Fullone , planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema electoral que, según sostuvo, sea “más simple, transparente y con menos privilegios para la política” de cara a las elecciones de 2027 .

En ese marco, lanzó una fuerte crítica a la utilización de elecciones para resolver disputas internas dentro de los partidos.

“En 2027 no podemos hacer votar a los argentinos una y otra vez para resolver internas partidarias ”, sostuvo Fullone.

El legislador consideró que las elecciones deberían estar destinadas a que la ciudadanía defina quién quiere que la gobierne y no a resolver disputas internas de las fuerzas políticas.

Qué dijo sobre las PASO

Fullone respaldó la discusión sobre la eliminación de las PASO y planteó que esa modificación debería formar parte de una reforma electoral más amplia.

“Además de terminar con las PASO y avanzar con Ficha Limpia, tenemos que modernizar y transparentar todo el sistema político”, afirmó.

El senador también propuso que las afiliaciones partidarias puedan realizarse de manera digital, segura y verificable, para que cada ciudadano pueda conocer dónde está afiliado y decidir sobre su pertenencia política.

Más controles para el financiamiento de campañas

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue el financiamiento de las campañas electorales.

Fullone reclamó mecanismos que permitan conocer quién realiza los aportes, qué montos entrega y cuál es el origen de esos fondos. “Tenemos que saber quién aporta, cuánto aporta y de dónde sale cada peso que llega a una campaña”, sostuvo.

En ese sentido, propuso una mayor trazabilidad digital de los aportes para reforzar los controles y reducir las posibilidades de financiamiento irregular.

“Menos privilegios para la política”

El senador rionegrino insistió en que la discusión no debería limitarse al calendario electoral, sino que también debería contemplar cambios en el funcionamiento del sistema político.

“Necesitamos menos privilegios para la política y más respeto por la sociedad”, afirmó Fullone.

Además, sostuvo que los recursos destinados a sostener el sistema político deberían estar sujetos a controles y que tanto las afiliaciones como los aportes de campaña deberían ser transparentes y verificables. "Cada peso que se utiliza para sostener el sistema político tiene que estar sometido a controles, y cada afiliación y cada aporte de campaña tiene que ser transparente y verificable", concluyó.