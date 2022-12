Encontraron en buen estado al joven desaparecido en Las Grutas

Se trata de Karin Cejas quien viajó a la vecina provincia junto a su pareja, su hijo e hijastro. En su momento, la madre del joven contó que su hijo partió desde la ciudad de Neuquén el pasado viernes 23 junto a su pareja, su hijo en común y el hijo de ella producto de una relación previa, pero esa fue la última vez que tuvieron real contacto con él. “Él salió de Neuquén el día 23 de diciembre 16:30 de mi casa, con su pareja y los dos nenes. Esa fue la última vez que yo lo vi, fue la última vez que hablé con él. Inclusive tenía miedo, desconozco los motivos, pero antes de salir cuando estaba preparando su mochila me dice ‘Má, estoy cagado hasta las patas’”, confió Aída en declaraciones con Telefe Neuquén.

Le preguntó si había algún motivo para ese temor. Sin embargo, la respuesta de él fue que era algo como un “presentimiento” de algo. “No lo sé, má, pero tengo miedo. No sé, estoy muy nervioso. Tengo miedo”, fue la escueta respuesta del joven.

Desde entonces no volvió a contactarse con su mamá. Aída solo recibió dos mensajes, pero del teléfono de su nuera. “Fueron dos mensajes. Uno a mitad de camino donde me decían que estaban en Pomona, siempre desde el celular de ella. La foto no es muy nítida, pero se lo ve a él conduciendo”, agregó.

NOTICIA EN DESARROLLO...