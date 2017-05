En la Isla Jordán falta leña para los hogares más pobres

Días atrás, el Municipio informó que se avanzaba en la primera ronda de entrega a los beneficiarios que habitan por los distintos puntos de la ciudad. Tres camiones se estaban utilizando para las tareas, con un promedio de reparto diario que rondaba las 800 bolsas diarias.

El padrón general de familias que recibirán la ayuda está conformado por un total de 3038. El Ejecutivo comunal adquirió este año 1000 toneladas de leña dura que se sumaron a las 900 que tenía de acopio desde el año pasado.

Sin embargo, las 600 familias que hoy están asentadas en la Isla Jordán no están siendo atendidas como corresponde. Así, la vecina Alejandra Acevedo manifestó que una ínfima cantidad de hogares, no más de 10, han recibido el aporte de leña, el cual, además, se les vuelve poco para satisfacer las necesidades cotidianas a corto plazo. “Lo que están entregando no dura más de cinco o seis días, y con suerte”, enfatizó, y destacó que en el sector de la Isla el frío se intensifica temprano en la tarde y cuesta escaparle si no se mantienen bien alimentadas las estufas.

La vecina manifestó que, en su caso personal, no le están dando la leña porque ella tiene un pequeño local comercial y consideran que no puede ser incluida. “Pero, para mí, mi negocio es como el trabajo que otros tienen. Con ello puedo tener ingresos pero sufro como cualquier otro poblador por las bajas temperaturas. A las familias que tienen un auto tampoco les están repartiendo, como si eso no implicara que no la están pasando mal. Están discriminando a mucha gente”, afirmó.

Destacó que el costo de un camión de leña resulta muy elevado y a ella misma, que comercializa garrafas, le resulta gravoso utilizarlas mucho por su valor. “A mí me las venden a 135 pesos y yo las vendo a 150. Hago apenas 15 pesos de diferencia y apenas cubro los gastos”. Además, hace unos días, al ir a buscar garrafas se le estropeó el vehículo y gastó en el arreglo su magra ganancia. Con otros vecinos, Alejandra ayuda a mantener un comedor y un merendero dada la gran crisis socioeconómica que viven los habitantes del sector.

$6000 cuesta una camionada de leña, que no dura mucho.

Poder calefaccionarse y, en algunos hogares, también cocinar con el combustible vegetal no resulta barato. Por eso es que la asistencia del Municipio se torna más que necesaria.

Raciones de comida y desocupación

En la Isla Jordán se están viviendo momentos muy difíciles en materia económica, social y laboral. En el comedor y merendero itinerante que hay en el lugar, impulsado por el Movimiento Popular La Dignidad, brindan su ayuda 10 mujeres y 10 hombres. Con su labor, están dando diariamente unas 160 raciones de comida. En el sector hay no menos de 60 personas desocupadas que la están pasando muy mal. Se afirma que la atención del Municipio no es buena y que no conoce a fondo la realidad. En este cuadro, carecer de alimentos y de leña se torna un hecho dramático.