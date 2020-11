La joven, sin embargo, advirtió que se trataba de un arma de juguete y con una sorpresiva lucidez lo enfrentó. El ladrón intentó meterse detrás del mostrador, pero ella lo frenó y lo fue empujando, con un claro conocimiento de defensa personal. Así, el joven desistió y terminó huyendo del lugar.

El dueño de la heladería y padre de la joven, Luis Frugone, confirmó que su hija tiene conocimiento de defensa personal y manejo de uso de armas, por lo que pudo enfrentar la situación sin temor y con seguridad, aunque igual fue afectada por el hecho. "Ella está bien, obviamente se asustó y lloró. Lo que pasa es que en el momento la reacción fue espontánea y de impotencia, es el primer robo que ella vive dentro del negocio", contó el hombre en diálogo con LM Neuquén.

Las situaciones de inseguridad y los robos en esa zona del oeste tienen hartos a los comerciantes. Según dijo el hombre, en cuatro años ya sufrieron 35 robos, entre los que hay a mano armada, boquetes y hasta un "cuento del tío"."Cuando yo hablo de inseguridad no estoy jodiendo, estoy diciendo que hay inseguridad de verdad. Este año tuvimos una entradera a mediados de la cuarentena", señaló Frugone.

Un par años atrás hicieron un boquete y se llevaron la caja fuerte con la recaudación de varios días. Según contó, el resto de los robos no fueron grandes sumas de dinero pero reconoció que la situación es "agotadora".

"Cada mil o mil quinientos pesos se tiene que hacer un alivio de caja, entonces en caja hay caja chica, es mucho cambio pero no son más de mil quinientos o dos mil pesos. No hemos tenido robos donde se han llevado grandes sumas de dinero, pero ha sido terrible que apunten a los empleados con un arma de fuego", explicó.

La heladería cuenta con otra sucursal en calle Mitre -en total eran cuatro, pero dos cerraron sus puertas en medio de la cuarentena-, aunque allí casi no registraron robos. El comerciante indicó que, del total de robos, 30 ocurrieron en la sucursal del oeste, y radicó la denuncia policial unas 25 veces.

Uno de los robos ocurridos este año ocurrió cuando el local estaba cerrado. "Calculamos que fue un ex empleado porque rompieron un candado y la puerta no la forzaron, la abrieron con la llave", detalló. Sobre este hecho admitió que no formalizó la denuncia "porque te agota esta situación de estar yendo a denunciar y que siempre queda en la nada".

El dueño está harto y reclama ser escuchado por el gobierno para que se garantice la seguridad de los comerciantes. Según dijo, la situación también la sufren a diario muchos de sus colegas. "Los comerciantes aledaños, a 20 metros del local, han sufrido boquetes, por lo menos dos veces a cada comercio. La zona está totalmente insegura", refirió. "Hace dos días encontraron a un pibe que se quería meter a un salón de yoga y los vecinos lo agarraron a las piñas, porque la gente está agotada", agregó.

"Subsistimos porque vivimos de esto, entonces son situaciones que te las tenés que comer. Estamos naturalizando la inseguridad y la realidad es que es terrible naturalizar que te roben", lamentó Frugone.

Aunque el hombre reconoció como "excelente" el accionar policial tras el último hecho de este martes a la noche, dijo que se nota la ausencia policial en las calles de esa zona del oeste, que "tienen dos móviles para todo San Lorenzo" y que no tienen personal porque "lo tienen en postas controlando a la gente" por la pandemia de coronavirus.

"Pedimos que el gobernador escuche a los comerciantes y que vele por la seguridad", pidió desesperado el dueño de la heladería.