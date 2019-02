Estoy sin agua, sin luz y sin gas. No repusieron nada de lo que perdí y me han tratado como si yo fuese el responsable. Yo pensé que trataba con gente honesta, puse todo a disposición para que ellos se recuperen y por mí no hicieron nada. Me siento estafado, usado, basureado”, expresó Juan Jañaz, ex bombero voluntario de 80 años.

No quiso hablar antes para contar su calvario porque confiaba en que la Coope respetaría el acuerdo. Pero, en diálogo con LM Cipolletti, advirtió: “Teníamos un pacto de caballeros y no cumplieron".

“La situación es la misma que hace tres meses. Estoy sin agua, sin luz y sin gas y no repusieron nada de lo que perdí. Sólo sacaron los escombros de mi propiedad”. Juan Jañaz, Vecino de la Cooperativa obrera de calle brentana

El paredón de la Coope se derrumbó por fallas estructurales. Al caer, destruyó la habitación donde trabajaba el hijo de Jañaz, afectando también un galpón, un lavadero y todo lo que había debajo, lo que en suma el vecino valuó en 1.800.000 pesos. “Me ofrecieron un 40%. Con eso no hago nada. Ahora meto la demanda con todas las de la ley”, relató indignado.

Mientras la empresa arreglaba el paredón para volver abrir, sin que esto represente un peligro para la gente, Jañaz permitió que ingresaran a su propiedad con máquinas autoelevadoras para bajar los ladrillos que podían caerse. Pensó que luego iban a ocuparse del desastre que le dejaron, pero sólo retiraron los escombros.

“No me repusieron nada de lo que perdí, ni reconstruyeron todo lo que me rompieron. Mi hijo duerme como un linyera en el salón donde tuve que rescindir el contrato con una casa de comidas. Son $18 mil que tenía de entrada y ya no los cobro desde hace tres meses”, detalló Jañaz.

Por el estado de su casa, Juan Jañaz se tuvo que mudar a un monoambiente alquilado. La Coope se hacía cargo de los gastos de alquiler, pero como ya no le pagarán más, tendrá que volver a su casa, que sigue en las mismas condiciones, sin servicios y arruinada. “En la habitación de mi hijo no quedó nada, están las baldosas peladas”, acotó. “No se van a hacer cargo de nada”, lamentó. Su abogado ya se prepara para iniciar acciones ante la Justicia, mientras que el bombero pidió una audiencia con el intendente Tortoriello en busca de ayuda.

