El peor viaje de sus vidas, a bordo de un taxi temerario

Anoche, Yenifer Rivera, su marido Oscar Leiva y sus dos pequeños hijos, de 3 y 4 años, tomaron un taxi en las calles Naciones Unidas y J.M.Paris. Nunca se hubiesen imaginado el susto que pasaron después. Notaron que había olor alcohol. El taxista conducía a gran velocidad y los invadió el temor. Sintieron que algo no andaba bien y tenían que estar atentos a lo que pudiera suceder.

"Cuando dobló en la calle Manuel Estrada, por Arenales, veo por el espejo retrovisor que se cae dormido sobre el volante. En ese momento, le aviso a mi marido, quien de atrás se le tiró encima y no sé cómo hizo para frenar el auto ", relató Yeni, en diálogo con LMCipolletti.

Ocurrió anoche, alrededor de las 23, en Arenales y Don Bosco; y en las redes sociales escracharon al responsable a bordo del móvil. "Venía a fondo y estaba a punto de chocar contra otro auto", acotó la pasajera.

Su marido le sacó las llaves del taxi - un Renault Logan- porque en esas condiciones no era prudente que el taxista siga manejando. "Nos pidió que no llamemos a la Policía, que no nos iba a cobrar el viaje, pero lo dejemos ir", recordó la mujer.

En esas circunstancias, mientras pedía por favor que le entreguen las llaves de su auto, el taxista habría reconocido que tomó de más, pero estaba bien. "Nosotros igual llamamos a la Policía, esto no podía quedar así. Tardó un poco en venir, pero vino; y el tipo tiró las botellas de alcohol que tenía debajo del auto", prosiguió Yenifer con su relato.

Cuando llegó el personal policial, le explicaron la situación. El taxista estaba ahí y reconoció todo. "Nosotros queríamos que nos tomen la denuncia, pero la Policía nos dijo que no podía, que debía intervenir Tránsito del Municipio y en ese momento no se encontraba trabajando. Nos dijo que nos vayamos a nuestra casa", refirió la mujer.

Recordó, además, que al taxista uno de los efectivos le manifestó: "Señor, usted no puede estar tomando. Váyase a a su casa a dormir". Por es, se sintieron indignados, al ver cómo recuperaba las llaves de su auto y se iba con total impunidad, sin pasar siquiera por un control de alcoholemia. "Así nomás se fue, borracho", agregó Yeni.

Ahora que el susto pasó, tomaron mayor dimensión de lo que pudo haber ocurrido esa noche, cuando estuvieron tan cerca de sufrir un siniestro; y por eso decidieron hacerlo público.

"Tuvimos suerte de que mi marido pudo frenar el vehículo. No sé qué hubiese pasado si yo venía sola con mis nenes; o si le pasaba a otra persona y sufría un accidente. Esta persona no tiene que volver a manejar un taxi en su vida", advirtió.

Intentaron en la base de taxis donde presta servicio el chofer conseguir sus datos, con el fin de iniciar acciones legales en su contra. Pero no les pasaron esa información. Sin embargo, a través de las redes sociales, donde el hecho se dio a conocer y se viralizó, el dueño de la empresa se comunicó con ellos y les dijo que ya habían dado de baja al infractor.