El peor final: los charrúas dejaron sin plaza a Alto Valle

No pudo ser: el Verde cayó a la tercera categoría del rugby nacional.

La Unión de Rugby del Alto Valle no pudo con Uruguay y descendió a la tercera categoría del Campeonato Argentino de mayores. Fue 31 a 27 en cancha de Marabunta, donde al final hubo festejo charrúa y lágrimas valletanas.

Uruguay llegó invicto, en su mejor momento. “En nuestro punto más alto”, aseguró Oscar Durán, el técnico del segundo equipo del seleccionado uruguayo, que busca desarrollo competitivo en tierras criollas. El Verde, en cambio, tenía cinco derrotas a cuestas.

Fueron dos equipos parejos, se repartieron protagonismo, también los altibajos, los impulsos de reacción y los errores. Pero fue Uruguay el que tuvo la cabeza más fría para sostener los 4 puntos de ventaja durante 17 minutos. Así, logró conseguir el ascenso.

Alto Valle afrontó el torneo con muchos juveniles y la base más importante del plantel fue extraída de Marabunta. Quedaron pocos jugadores de experiencia dentro del equipo, que tuvo que crecer, o afrontar sin remedio un campeonato complejo frente a combinados fuertes, con aspiraciones de meterse en la zona campeonato. Le costó y no lo logró.

El primer tiempo finalizó 18 a 15 a favor de Uruguay. Martín Secco estuvo fino cada vez que le tocó patear a los palos, pero del lado del Verde, Diego Codon también y gracias a la efectividad del full back de Marabunta, Alto Valle se mantuvo en partido. Los charrúas tuvieron un arranque intenso, a los 2 minutos, Agustín Alonso ya había marcado el primer try. Pero luego se aplacaron, hasta cerca del cierre, y superando 10 minutos de fuego, con dos hombres menos, que Alto Valle no aprovechó. Matías Pla marcó el segundo try.

No alcanzó

En el complemento el local dio muchas faltas y Secco no falló a los palos. Cuando el partido se le iba de las manos, un aluvión ofensivo le dio vida a los regionales.

Facundo Maina y el capitán Facundo Nogueira pusieron al Verde arriba (27-24), con dos tries en menos de 10 minutos.

Uruguay no se rindió, buscó, encontró y Manuel Diana materializó esa búsqueda.

En los últimos 17 minutos, Codon falló un penal con el viento en contra; del otro lado, Secco también desperdició la chance de ampliar la diferencia.

Sin tiempo, Alto Valle perdió el norte y Uruguay, en una situación más ventajosa, intentó sacar rédito, aunque no movió el score.

El rugby regional dio un paso atrás. Tiempo de autocrítica en la Unión del Alto Valle.