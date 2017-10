El Obrero defiende a Calderón

“Todo el mundo sabe quién es y dónde vive, pero no pasa nada. Y estoy pidiendo que por una vez haya justicia, porque desde que milito en esa ciudad, hace 25 años atrás, lo único que veo es impunidad”, expresó Calderón.

El sábado, un sujeto en moto le tiroteó su casa mientras ella y su familia no se encontraban. Al parecer, lo hizo con un arma calibre 9 milímetros . “Vino hasta acá, pregunto por mí, se aseguró que no estaba y disparó”, contó la víctima.

Los tres disparos que efectuó atravesaron la vivienda y ayer encontró los restos de la bala que faltaban en la puerta de su casa. Las otras dos fueron halladas en el interior de su hogar.

“Miedo no tengo, lo único que me preocupa es la seguridad de mi hija de 9 años, que se la garantizaré yo junto con mis compañeros, porque no lo hace más nadie”, enfatizó la dirigente barrial.

En asamblea, los vecinos se preparaban para extremar los cuidados porque, según dicen, la persona que atacó a Calderón compró un terreno en el barrio para posicionarse con el negocio de la droga. Lo identifican, además, como portero de una escuela.

En pocas horas supieron quién era luego de realizar una “investigación paralela” y pasaron el dato a la Policía. Sin embargo, hasta ayer el sospechoso se encontraba en libertad, aunque no ha vuelto a aparecer en el Obrero. “Si no han hecho nada es porque algo hay. Todo esto me hace pensar que hay un entongue o no les interesa investigar”, aseveró Calderón.

Es que el hecho no es aislado, aunque sí el más extremo porque atentó directamente contra el hogar de Calderón. Otras veces fueron amenazas hacia militantes de La Dignidad que trabajan en los comedores o ataques vandálicos contra sitios estratégicos de trabajo.

Calderón los asocia a narcos o punteros políticos a quienes les molesta el accionar del movimiento porque frustran sus negocios espurios o los dejan muy expuestos.

“Acá no se van a instalar los narcos. Si la Justicia no hace nada, lo haremos nosotros. Iremos a buscarlos y será una guerra donde habrá muertos, porque esto es lo que están esperando”, concluyó la referente barrial.

La represalia, casi descartada

El sábado por la tarde, horas después del ataque a tiros contra la casa de Calderón, en el Obrero todos apuntaban contra el entorno de un hombre que habían echado del barrio poco antes, ya que está acusado de abusar de un menor. Sin embargo, la “investigación paralela” que realizaron habría descartado esa posibilidad. Ahora apuntan a la pista de una banda narco, ya que en el pasado hubo otros actos de intimidación de transas que no pueden vender drogas.