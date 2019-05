Muchos le perdieron el rastro al arquero neuquino al que le tocó hacerse cargo del arco de River en el momento más difícil de su historia. Experiencia, en la que cuenta, se hizo fuerte. Hace un par de años brilla en Estados Unidos y actualmente es líder en atajadas de la MLS en San José, el equipo que conduce un viejo conocido suyo: Matías Almeyda, el DT que lo dirigió en la temporada más dramática del Millo. Lleva tres encuentros sin recibir gol y cuatro sin perder y todos lo elogian.

“Le estoy muy agradecido a Almeyda. Una de las cosas por las que quería venir es por que sé de su trabajo como entrenador y de su capacidad. Es muy optimista”, resaltó en una profunda entrevista con el portal FutbolMLS.com.

Daniel Vega 1.jpg

“No habrá momento complicado como lo que vivimos en River juntos. Eso es anormal, casi un país exigiéndonos que ganáramos. La presión la sentían hasta las familias”, rememoró Vega al recordar a la campaña del club de Núñez en la B Nacional. “Haber pasado por ese proceso, nos da la tranquilidad de que no hay mucho peor que nos toque vivir aquí’, reflexionó con la madurez que muestra debajo de los tres palos.

Ahora que vive un momento soñado recuerda con ternura lo que le costó convencer a su amada mamá al dejar el pago en plena adolescencia. “Mi madre no quería que me fuera, pero mi deseo de ser futbolista fue más fuerte”, admitió Vega. Vaya si triunfó.

De las inferiores de San Lorenzo al exitoso paso por Nueva Chicago. Luego River, Chipre y el presente en Estados Unidos, en donde actuó en tercera, segunda y primera división. Vivió situaciones adversas como una fractura en Chipre que lo mantuvo 8 meses alejado de las canchas. Al regresar, debió reinventarse en Estados Unidos. Una carrera importante lograda a base de esfuerzo. Con matices, alegrías y tristezas, sonrisas y llanto.

Daniel Vega 3.jpg

Las estadísticas actuales son más que alentadoras pero no se confía. “Me analizo partido a partido, haya recibido goles o no; gane o pierda. Me pone contento, es una caricia, un mimo tener esas cifras, pero sobre todo porque es consecuencia de lo que hace el equipo en la cancha”, aseguró el guardavallas.

Muchos dudaron de él cuando llegó a su nuevo club. Pero el Indio no es vengativo. “No soy de callar bocas, no me dedico a eso, no soy de pensar en las ideas de los demás. Confío mucho en lo que puedo dar".

Le hace frente a la desgracia

Juega con la camiseta número 17, el de la desgracia y la explicación tiene que ver con su filosofía de vida, con su manera de ver las cosas.

Daniel Vega 4.jpg

“En Argentina el numero significa para muchos 'la desgracia'. Pero creo que a la desgracia uno la busca y la acepta, a mí me gusta ir en contra de esas supersticiones”, explicó antes de ser más contundente.

“La desgracia y el mal a mí no me van a ganar nunca. Les hago frente y no les huyo. Por eso uso el 17”, confió Vega que desafía al destino. Y mal no le va. Un “Indio a prueba de balas”, como título dicho portal en la nota. Un neuquino que triunfa en el fútbol y en la vida.