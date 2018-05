Al menos, esto será así bajo la actual gestión de gobierno. Es que se establecieron en zonas prohibidas y están fuera del alcance de la urbanización, y su existencia va a contramano de lo que quiere el intendente Aníbal Tortoriello y su gabinete de trabajo para esta ciudad.

El secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, aseguró a LM Cipolletti que muchas de estas chacras devenidas en loteos ilegales son ofrecidas a través de inmobiliarias neuquinas, con la complicidad de agrimensores oriundos de esta ciudad que se prestaron al juego para sacar rédito con la elaboración de los planos.

Desde la Municipalidad intentan identificar a cada uno de ellos, mientras el Juzgado de Faltas intima a los dueños y administradores para que hagan cesar la oferta de terrenos y paren con los movimientos de suelo hacia el interior de estos pseudoloteos. “Ya fueron notificados con actas contravencionales, y, aunque no cumplan, la multa deja constancia de la falta para que la Justicia luego proceda”, indicó el funcionario municipal.

Uno de estos loteos ya fue clausurado (Consorcio Manantiales), y el Municipio prevé avanzar en este sentido sobre los otros emprendimientos detectados, todos ellos muy dispersos y aislados de la trama urbana. Algunos están ubicados en cercanías a la costa del río Neuquén, otros en zona de Cuatro y Cinco Esquinas y también hacia el norte de la ciudad.

“La decisión ya está tomada para que estos loteos no sigan avanzando. La gente tiene que saber que es imposible aprobarlos, que sus compradores nunca tendrán el dominio de su terreno, ni los servicios básicos. Incluso la excepción está prohibida por Carta Orgánica”, comentó Bordignon, quien a la vez recomendó a la población que sea cauta y averigüe en el área de Obras Privadas del Municipio, sobre calles Villegas e Yrigoyen, si el loteo está aprobado o no.

Muchos de estos lotes se ofrecen a mejor precio, entre 200 y 300 mil pesos los 300 metros cuadrados, aproximadamente, con boletos de compraventa muy dudosos. “Dicen que no está aprobado el loteo, pero que se va a gestionar la aprobación”, cuestionó Bordignon.

Por eso consideró que el negocio es una estafa, más allá de la buena fe que pueden tener las personas que compran la tierra, con la falsa expectativa de un desarrollo posterior. Eventualmente, lo único que podrán hacer los compradores es reclamar que les devuelvan el dinero o iniciar acciones legales contra el dueño de la chacra y/o su administrador.

“Este enorme desborde fue posible en un marco de permisividad nacional, donde Cipolletti no estuvo ajena. Acá hubo un deterioro histórico y social de varias décadas, que va más allá del kirchnerismo. Justamente, los que nos subimos al cambio queremos revertir esto. Volver a vivir organizadamente y ser un país serio”, concluyó Bordignon.

El conflicto en Manantiales, un caso testigo

El loteo Manantiales, ubicado en Ferri, es uno de los que el Municipio tilda de ilegal y el cual ya fue intimado por la comuna. Hace poco fue clausurado. Sin embargo, el propietario del loteo, Julio Lorca, considera en los mismos términos el operativo que desplegó el personal municipal y denunció en su momento en una comisaría de esta ciudad. El hombre cree que sólo hay ensañamiento para no habilitar la urbanización del lugar, que se define como fideicomiso, y no como un proyecto inmobiliario. Lo cierto es que el conflicto con este loteo no es nuevo, sino que lleva varios años y comenzó incluso con otra gestión de gobierno. Desde la Municipalidad aseguran que ese lugar nunca contará con una habilitación para ser loteada por no cumplir los requisitos mínimos.

