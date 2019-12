La decisión se anunció luego de la polémica por la no renovación de contratos a empleados de Servicios Públicos. En algunos casos, las evaluaciones habrían sido manipuladas y se cortó el vínculo de agentes públicos que cumplían los requisitos para continuar trabajando en la comuna.

El 30 de junio del 2020 será la fecha bisagra para poner en consideración a todos los contratados, que son mayoría en el Municipio. Entonces se verá si siguen adelante o si se pone fin a la relación laboral.

No obstante, Di Tella aclaró que, para facilitar el reordenamiento interno tras un cambio de gobierno, todos los contratos que heredó de la gestión anterior continuarán vigentes por 90 días. Tendrán fecha de vencimiento el 31 de marzo, aunque es posible que muchos puedan ser prorrogados hasta el 30 de junio si los trabajadores cumplen con su labor.

La renovación de los contratos es un tema sensible para todas las administraciones de gobierno, tanto que la agenda de Di Tella hizo lugar a los gremios del Frente Sindical en sus primeros días de gobierno. Así, fueron convocados y se abordó la cuestión.

6 La calificación mínima que tendrán que obtener los empleados para renovar.

Puntajes

Di Tella ratificó la investigación administrativa interna que se inició a los fines de detectar posibles irregularidades en Servicios Públicos y otras áreas, y en ese marco, advirtió que encontraron al menos tres errores, por los que los empleados mal despedidos fueron reincorporados.

“Nos tomamos el trabajo de ver cada planilla (de calificación de los empleados), revisamos los números y la suma estaba mal en tres casos. Algo pasó, no sabemos qué; pero quiero creer que no fue premeditado, que fue un error involuntario”, sostuvo Di Tella.

Añadió que en adelante se regula la forma en que se califica a los empleados, por cuanto hasta ahora no había norma escrita que estipule qué puntaje tenían que tener para que sus contratos sean renovados, y cuándo no era posible continuar con la relación laboral. “Todo era de palabra. Por eso se firma una resolución”, contó el jefe comunal.

De 0 a 6 puntos, el contrato se da de baja; de 6,1 a 7 puntos, se prorroga por 90 días; y de 7,1 a 10, se renueva en forma automática. Esto se dejó por escrito para que no haya lugar a malentendidos o decisiones arbitrarias.

Dos gremios quedaron afuera de la mesa de negociación

El intendente Claudio Di Tella informó que el Municipio no reconoce como gremios a Sitramuci y a la Unión de Trabajadores Municipales -que representó al grupo de empleados de la recolección que protagonizaron el bloqueo en Servicios Públicos-. “No se trata de que yo quiera o no sentarme a dialogar con ellos. Si mañana tienen todos los papeles en regla y la personería jurídica, no habría inconvenientes. Pero hoy los únicos gremios reconocidos por el Municipio, que están dentro del marco de la ley, son los que integran el Frente Sindical”, explicó. Otro de los puntos que tocaron fue el asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre; y se evaluó también qué fecha de receso administrativo habrá en enero. Anticipó que coincidirá con el de Provincia, del 2 al 31, pero aseguró que habrá guardias mínimas en todas las áreas de atención al público.

