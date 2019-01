El jugador de Boca al que se le cayó el pase por violencia de género

“Tuve miedo de morir cuando me encerró en un departamento y me amenazo con una Gillette y el balcón”, contó su ex, Bárbara Segovia, en octubre de 2016, cuando intentó formalizar en la Policía la denuncia por violencia de género. Al ser un futbolista conocido, los efectivos no se la tomaron y el caso recién tomó trascendencia cuando el 1 pasó a Boca, tres meses después.

La víctima recurrió, entonces, a las redes sociales y publicó una serie de capturas de pantalla en las que se podía ver fagmentos de una conversación con Rossi tras una golpiza. "Perdóname; te juro que es la última vez; ayúdame; me puse muy nervioso; si me denuncias me arruinas la carrera", fueron algunas de las palabras del jugador.

A pesar de que no prosperó la incorporación al elenco de EEUU, Rossi se irá del conjunto conducido por Gustavo Alfaro tras la llega de Marcos Díaz y de la permanencia en el plantel de Esteban Andrada.

La irregular campaña del ex Defensa y Justicia en Boca, más allá de que su rendimiento mejoró en los últimos partidos del semestre pasado, lo alejaron de la institución. Daniel Angelici, presidente de Boca, manifestó en reiteradas ocasiones que el joven jugador, de 23 años, será el arquero del futuro, por eso la extensión de su vínculo.

El pedido de los hinchas del Minnesota United FC

Los seguidores más fieles del conjunto estadounidense se agrupan bajo el nombre de Wonderwall -por el tema de Oasis- y en su página web le pidieron a la dirigencia del club que reviera su postura de contratar a Agustín Rossi.

El comunicado completo:

"Wonderwall representa un entorno inclusivo y dinámico para que los fanáticos apoyen a Minnesota United FC. Nos apasiona nuestro apoyo al club que amamos y las comunidades en las que operamos. Recientemente, MNUFC se ha relacionado con Agustin Rossi, a quien un ex compañero le impuso acusaciones de violencia doméstica. Instamos a MNUFC a que reconsidere esta posible transferencia, ya que este comportamiento es inaceptable y no es bienvenido en nuestra comunidad".

