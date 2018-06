El gobernador afirmó que no adelantarán el incremento salarial

"Siempre dijimos que pensar en un 15 por ciento de marzo a marzo, en ese momento era una ambición importante teniendo en cuenta que no se sabía lo que iba a pasar con la inflación en el año. Por eso nos comprometidos con los gremios que en agosto se volverá a discutir salarios. La fecha está pautada para el 12 con la mesa de la función pública. Si hay algún tipo de respuestas será para todos los trabajadores y no para un sector en particular. Escucharemos a todos primeros y después tomaremos una definición", expresó el gobernador.

Luego agregó a través de su cuenta oficial de Twitter que no se modificará el cronograma de incrementos salariales firmados oportunamente con los gremios estatales.