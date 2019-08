"Los Bomberos nos dijeron que el incendio se produjo por la explosión del lavarropas. Cuando nos dimos cuenta, salimos todos corriendo, pero en un momento me di cuenta de que mi hijo menor no estaba. Entré de nuevo a la casa, el fuego ya se había propagado, pero lo saqué, no sé cómo hice", relató la joven, con la voz quebrada.

A su vez, Angie comentó que varios vecinos solidarios les donaron mantas, calzado, indumentaria, tres colchones, una cama y un mueble, pero que aún no tienen donde guardarlos porque la vivienda quedó completamente destruida y, donde solía haber un hogar, hoy sólo hay cenizas.

Las donaciones pueden acercarse a la casa 7, entre las calles Río Paraná y Falucho, en Cipolletti.

"Mi hermano (26) vive en otra casa junto a su señora, pero ayer hizo guardia para cuidar todas las cosas que nos donaron. Se quedó hasta las 5 de la madrugada porque no daba más del frío, a esa hora me acerqué yo, pusimos dos sillas, hicimos fuego, y acá estamos. Mi mamá es una señora grande y no puede estar a la intemperie", aseguró.

Finalmente, la joven de 28 años pidió ayuda a todos los vecinos que puedan colaborar con materiales de construcción para, nuevamente, poner su casa en pie. "Estamos necesitando ladrillos, tirantes y chapa para cerrar el lugar. El resto lo iremos viendo de a poco, ahora mi prioridad es que mis nenes tengan un techo donde vivir. Por el momento se están quedando con mis tíos", concluyó.

