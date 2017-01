El Federal C está listo para abrir la temporada 2017

Postergada la fase regional de la Copa Argentina y el inicio del Federal A, el Federal C será la categoría que abrirá el año futbolero en la Argentina.

Esta semana se pondrá día y hora para el estreno de los 310 clubes que le darán forma a la tercera división que rige directamente el Consejo Federal.

Al no ser una categoría profesional, como en el caso del Federal B, las cuestiones económicas que envuelven la disputa política entre la AFA, el gobierno nacional y algunos clubes, no hay impedimentos para que se eche a rodar la pelota. Cipolletti tiene su representante en La Amistad, la institución más joven de toda la Liga Deportiva Confluencia, que finalmente hará de local en su predio, aunque eso no sucederá en la primera fecha, que lo tendrá visitando a Atlético Regina, el otro representante del Alto Valle rionegrino.

Los cipoleños arriban tras el no de Unión Alem Progresista a su clasificación deportiva, priorizando el resguardo económico del club.

Con Pablo Parra como entrenador (reemplazó a Luis Barrios), contrató en gran cantidad: Emiliano Cognini (arquero), Facundo Pascualini, Rodrigo Cade, Nicolás Calani, Manuel Gutiérrez, Martín Sánchez, Luciano Salomé, Alexis Villacorta y Alexis Esparza.

La zona clasificatoria de los cipoleños la completan Belgrano de Los Menucos y Atlético Lamarque. Jugarán todos contra todos a dos ruedas, clasificando los dos primeros a la siguiente instancia.