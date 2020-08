El estudio de arte cipoleño que le hace frente a la pandemia

“Las clases siempre fueron personalizadas porque cada persona tiene sus tiempos, y tenemos que adecuarnos a sus características. Por eso, ahora con la pandemia, sostuvimos los cursados de forma individual; algunos debían salir a la vereda para tener señal y otros subir al primer piso”, comentó en diálogo con LM Cipolletti.

En el estudio ubicado sobre calle Urquiza 567 se puede estudiar las carreras de diseño de interiores, de indumentaria, de jardines, decoración del hogar, plástica para docentes, dibujo y pintura, pintura expresionista, además de varios talleres y seminarios.

“Llegué en 1990 desde Buenos Aires y ese mismo año me estafaron con la compra de varias hectáreas de chacras. Ahí comencé a pensar y me animé a trabajar con el arte, porque necesitaba trabajar y sobrevivir. Arranqué dando clases en escuelas y con un local en Neuquén haciendo diseño, publicidad y plástica. Luego me mudé a Cipolletti donde estoy hasta hoy. En todos estos años pasaron alrededor de 1700 alumnos, personas de todas las clases sociales, con diferentes gustos y que tuvieron distintos objetivos. El arte no es clasista; lo que aprendí es que quienes tienen menos recursos suelen hacerlo y dedicarse laboralmente a esto y quizás, quienes tienen más recursos, lo hacen para disfrutar o por hobby. Hoy hay muchos de mis alumnos que se dedican a esto y han podido armar sus propios talleres y replicar todo lo aprendido, y eso genera mucha felicidad”, comentó Haydee.

Luego de una treintena de años apostando al arte y la cultura local, y en plena pandemia que causó una crisis mundial, el estudio HE se mantiene en pie pese a todas las dificultades ofreciendo actividades de todo tipo gracias a la virtualidad. A modo de festejo, en septiembre comenzará una exposición digital con todas las obras de sus estudiantes que se mantendrá hasta el 10 de noviembre, Día del Dibujante, fecha exacta en la que HB oficializó su marca y abrió sus puertas al público.

La iniciativa consistirá en publicar una obra por día en las páginas de Facebook e Instagram del estudio.