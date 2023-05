El convenio que le inyecta pesos chilenos y dólares a comercios cipoleños

image.png

De esa manera, se trató de aprovechar la masiva afluencia de visitantes trasandinos en beneficio de los comercios locales. El referente del sector reveló también cómo se ejecuta el convenio. "Vimos que venía mucha gente a Neuquén y sugerimos a la Cámara chilena que visiten Cipolletti, que en algunos comercios iban a disponer de algunas alternativas para satisfacer sus necesidades. Ellos nos generan la intención de compra de los productos, nosotros consultamos a los comercios que algunos ya están operando y se genera así el proceso", indicó.

Seguidamente, destacó los beneficios en materia ganancias del intercambio directo para los comerciantes cipoleños. "Una cosa es que tengas el peso argentino y lo quieras cambiar al peso chileno y otra cosa es que recibas de una el peso chileno, porque en el primero de los casos tenés margen de ganancia pequeño, pero en el otro es vender el producto a moneda extranjera, el margen es mucho más grande".

Reveló, también, que los comerciantes "no están cambiando la plata extranjera en casas de cambio sino en grupos de chats. Son dólares, pesos chilenos, algunos reales también. De euros no lo tenemos aún pero no lo descartamos a futuro. En nuestra página vamos a subir valores como referencia".

Por último, reflexionó sobre la importancia del convenio para los trabajadores del rubro de la región en tiempos tan adversos. "Es un valor agregado. Tratamos de encontrarle la mejor manera para implementarlo, pero con la inflación galopante sin dudas es de gran ayuda", culminó.