Según se conoció, Ralinqueo explicó el funcionamiento de la unidad policial y recordó que a su cargo hay muchas personas, y que no conoce el accionar de todos. Sin embargo, está al tanto de lo ocurrido y de forma pública les pidió disculpas a las madres presentes por el accionar.

“Estamos con muchos controles en las plazas por denuncias de los vecinos, y las formas de actuar de los efectivos no siempre siguen la orden del jefe de la unidad. Trabajamos mucho hacia el interior de la comisaría para ofrecer el mejor servicio posible a la comunidad. En este caso en particular vamos a trabajar con cursos, capacitaciones y charlas individuales para que no se vuelvan a cometer este tipo de situaciones. También pedidos a la comunidad respectar a las autoridades policiales cuando están en la calle”, contó Ralinqueo.

El juez ordenó el cese del hostigamiento y que sólo podrán ser detenidos en caso de ser advertidos cometiendo un delito.

El defensor de uno de los jóvenes solicitó la prohibición de acercamiento, pero fue rechazada, ya que se trata de la institución policial y no podrá no tener contacto si así fuera necesario. Agregaron que la orden es para evitar el hostigamiento durante identificaciones en la vía pública, como medida preventiva.

Una de las madres contó a LM Cipolletti que quedó satisfecha con la audiencia, y que no podrán detenerlos si no están cometiendo delitos. "Admitieron que el proceder fue malo. Lo único que pedí es que a mi hijo lo dejen tranquilo y pueda caminar en paz. Con eso, ya me alcanza", relató la mujer.

