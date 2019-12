Denuncian que lo detuvieron por ser del barrio La Paz

“Estaban cuatro amigos tomando tererés en la plaza, eran las 16. Llegó un grupo de policías y comenzaron a pedirles documentos, hostigarlos y maltratarlos. Ninguno tenía a mano el DNI, pero a mi hijo fue al único que lo llevaron detenido por averiguación de antecedentes. Lo llevaron por decir que vivía en el barrio La Paz, lo denigraron, lo discriminaron”, indicó la mujer.

Contó que ella estaba trabajando cuando le avisaron, y se fue de forma inmediata a la comisaría 24 del barrio Don Bosco donde lo habían ingresado.

“Antes de ir llame por teléfono y me dijeron que no me preocupara que estaba en una oficina y no en una celda, pero cuando llegue estaba en el calabozo”, contó. Agregó que el padre llevó el registro de antecedentes que tenía el joven ya que se encontraba en busca de trabajo y los tenía disponible y actualizado; no tiene antecedentes y nunca había sido detenido.

“Lo llevaron sólo por ser del barrio La Paz. No estaban haciendo nada. En los videos se ve cómo los molestaban, los provocaban, y los patearon. Lo tuvieron desde las 16 hasta las 23 adentro del calabozo”, reclamó la madre.

La mujer esta mañana presentó un habeas corpus en la justicia cipoleña para denunciar el accionar de la policía, y también denunciar que lo amenazaron con que no lo querían ver más en el barrio Don Bosco.