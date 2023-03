El colmo de la impunidad: roban bici y llaman a su dueña para vendérsela

Un día después, recibió una llamada desde un número privado. Atendió y se llevó una triste sorpresa. Del otro lado de la línea le dijeron “que la habían comprado y me la devolverían si les pagaba” la misma cantidad de dinero que supuestamente desembolsaron.

Obviamente se negó porque la bici era suya y además por no disponer del dinero. “No quisieron darme su dirección, por lo que les propuse un punto de encuentro y me dijeron que me hacían precio”, explicó la mujer llena de bronca.

“Me pidieron que haga la transferencia mientras estaba en la llamada. Les dije que no, que corroboraba sus datos y ellos podían volver a llamarme para acordar el horario”, escribió.

El desconocido, que dijo llamarse Alberto Acevedo, le dio un número de cuenta que resultó ser del Banco Nación y corresponder a una mujer: P.M.R. "No volvieron a llamar y me enteré de otros casos similares", agregó. Indignante.