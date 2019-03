El clásico valletano sigue siendo de Marabunta

La virtud del local pasó por la concentración defensiva, pero sobre todo porque cuidó eficazmente la posesión del balón y empujó a Neuquén a jugar en su propio campo.

Víctor Riera sancionó con una amarilla a Nogueira y durante esos 10 minutos, el Azul intentó emparejar el trámite, descontando con un try de Facundo Álvarez Schiro. El público visitante, que acompañó en gran número, se ilusionó con el despertar de su equipo, pero Neuquén recibió un nuevo golpe anímico de Marabunta, que evitó la levantada.

marabunta neuquen1.jpg

A los 26 minutos, Lucas Payotte, en una jugada que inició en un line, puso el tanteador 20-5 y 10 minutos después, Zavala hizo vibrar a todo el público local, después de una jugada individual en la que dejó a tres rivales pagando antes de alcanzar la línea in goal. El try de Facundo Maina, sobre el final de la etapa, cerró los primeros 40 minutos 32 a 5.

Sólido

En la segunda parte, el Azul intentó dar pelea a una inminente victoria del Verde, pero a lo 3 minutos ya jugaba con un hombre menos, por la amarilla de Emiliano Leiton y a los 5, el recién ingresado Ignacio Camino, marcaba el sexto try local, desde un line.

En lo que quedó del juego, la victoria de los rionegrinos nunca estuvo en riesgo, porque continuó siendo un equipo sólido.

Álvaro Schmsdorf descontó en el Azul (39-10), Nicolás Medina anotó otro try local (46-10) y Federico Gauna, volvió a marcar para la visita (46-17), pero el clásico desde hace rato ya tenía dueño.

cipo-p08-nogueira-marabunta.jpg

--> Nogueira: “Este triunfo lo redondeo en la palabra sacrificio”

Facundo Nogueira fue uno de los destacados en el triunfazo de Marabunta frente a Neuquén RC, por la segunda fecha del Top 8 Cuyano de rugby. El medio scrum destacó el sacrificio del equipo para redondear una victoria plena y sin objeciones.

“Veníamos haciendo un análisis del rival desde el principio de la semana, como dice siempre Mariano (Santos, ex entrenador) y ahora dice Gero (Cutuk), no hay que jugar el partido antes. Me parece que ahí estuvo la clave, porque estábamos muy tranquilos y queríamos volver a jugar acá. Me parece que hoy salió lo que entrena Marabunta en la semana”, manifestó el cipoleño, quien marcó 14 puntos en el primer clásico del año.

Marabuta entró metido en el juego y lo plasmó en el tanteador. En los primeros 20 minutos ya había marcado tres tries. Para el medio scrum y uno de los capitanes del plantel, fue importante iniciar el juego concentrados y sobre todo, disfrutar del juego.

“Salimos enchufados, nos divertimos en la cancha, creo que hace mucho no nos divertíamos. Esto es disfrutar, uno entrena como un profesional, se alimenta de esa manera, entre otras muchas cosas más, y es para divertirse”, destacó Nogueira, quien comparte plantel, y ayer la formación titular, con sus dos hermanos, Mateo y Bautista.

“Lo de hoy (por ayer) lo redondeo en una palabra: sacrificio. Fue del grupo entero, para estar antes en todas las situaciones y en la defensa, como siempre, a partir de la defensa, recuperar la pelota”, resaltó el rugbier verde.

Marabunta tuvo una presentación soñada ante su gente, ganando el clásico que no se jugaba hace un año y medio. Además, sumando una victoria muy importante en casa, con el objetivo de consolidar la localía.