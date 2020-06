El Albinegro sigue con el plan de asistencia ATP

Con una morosidad de alrededor del 60 por ciento en el cobro de las cuotas sociales, el salvavidas estatal fue una muy buena noticia.

En las cuentas, las personas en relación de dependencia con el club recibirán esta semana la remuneración de mayo, igual a lo que había sucedido en abril.

Otros beneficios

Los alcances del ATP no solo se limitan a acreditar hasta el 50% de los salarios de sus empleados, hasta un límite de 100; también permiten ahorrar dinero en cargas impositivas como las contribuciones jubilatorias. En este caso, se trata de una postergación, lo que no quiere decir que luego los clubes no deban abonar ese ítem.

De todas maneras, habrá muchas flexibilizaciones para aportar los montos pendientes, una vez que las actividades recobren su rutina habitual previo a esta pandemia que detuvo todas las actividades deportivas en la semana del 20 de marzo.

Indicios positivos

Hay dos aspectos fundamentales que sobresalen ante esta aprobación de subsidios, el orden en los papeles de la institución y que ya se encuentra censado y en conocimiento del Ministerio de Deportes y Turismo a cargo de Matías Lammens.

De la categoría, el número final de clubes aprobados para acceder al ATP no llega a diez, menos de un tercio de los participantes actuales.

Mientras, las subcomisiones siguen de cerca la posible aprobación para volver a la práctica deportiva, sobre todo por el lado del tenis y la pileta de natación, que serían de los primeros considerados.

No hay indicios positivos en este sentido, porque el número de contagios se incrementa en la ciudad y eso va en contra de nuevas aperturas. Fernández Oro y General Roca hasta cortaron ya la salidas recreativas en bicicleta como consecuencia del incremento estadístico de contagios en los últimos días y de manera muy veloz.

Menos de un tercio del Federal

El club de los 7

Cipolletti y 6 más de la categoría accedieron a este beneficio. En total son 30, pero la mayoría carecía de alguna documentación.

Mendoza activa

Con pocos contagios activos y en la etapa de distancimiento social, Mendoza es una de las provincias en que se aproxima el momento de volver a entrenar para los planteles.

A 20 días

El 30 de junio cumplen sus contratos la mayoría de los jugadores. AFA oficializará hoy que abonará fondos de desempleo en el Federal A.

